Ancelotti: "¿Renovar a Kroos y a Modric? Hay avances, ya están hablando con el club"

El Real Madrid ha vuelto a nacer. La victoria en El Clásico de la Copa del Rey contra el FC Barcelona ha renovado la ilusión del conjunto blanco. Los de Ancelotti recuperan la confianza y se emocionan con grandes retos para lo que resta de temporada. Una final contra Osasuna, unos cuartos de final de la Champions contra un Chelsea en ruinas y a esperar.

A esperar que esa derrota del pasado miércoles haya minado tanto la moral del equipo de Xavi Hernández que provoque su descalabro en La Liga y que propicie que los blancos puedan soñar con la remontada. Sería ese ansiado triplete. El técnico del Real Madrid, que solo tiene de baja a Ferland Mendy, analizó la actualidad del equipo antes del duelo del campeonato nacional contra el Villarreal.

Partido contra el Villarreal

"Estamos un poco cansados todavía. Todos están disponibles salvo Mendy. Los que han terminado el partido más cansados pueden tener un descanso. Hay que plantear un buen partido para pelear La Liga hasta el final".

Estado de ánimo

"Estoy muy bien. Estoy tranquilo, ilusionado y con mucha motivación. Mi humor depende mucho de cómo está el equipo. El equipo está bien y por eso yo también. En mi vida no tengo ningún problema. A veces después de los partidos no tienes ganas de más por el cansancio. Antes del miércoles había mucha presión y cuando terminamos solo queríamos descansar, pero estoy muy bien".

Ancelotti, en rueda de prensa Real Madrid

Cambiarse por Xavi

"Para mí entrenar al Barça es imposible. No me cambiaría a Xavi. Hay que respetar la historia, la mía y la del club. Tengo mucho respeto para ellos. Yo no quiero cambiarme con nadie. Me encuentro muy a gusto en el mejor club del mundo. Es un sitio en el que la gente me quiere mucho. Siento el cariño. No quiero cambiar. Tengo ilusión porque la temporada está muy viva. Tenemos la cuarta final y estamos satisfechos por eso. A día de hoy estamos bien aunque tenemos desventaja en Liga porque el Barça lo ha hecho muy bien. Hay que terminar bien la temporada y ganar más títulos para hacer otro año espectacular. La Liga está viva. Pensamos en ella. La competición ayuda a tener buena dinámica y ambiente. Y hasta que la matemática no diga que no, vamos a pelear".

Los piques entre Gavi y Vinicius

"Fue un partido con una rivalidad fuerte como son todos los Clásicos. Vinicius está marcando una época en el Real Madrid y en el fútbol en general. Todos esperamos que siga así. Está haciendo cosas muy importantes".

Una victoria especial en El Clásico

"Está en un lugar especial en mis 1272 partidos dirigidos porque te permite jugar otra final. No sé en qué sitio la pongo, pero a nivel futbolístico la puedo poner entre las diez mejores. Aunque he jugado muchas finales que siempre están por encima aunque no hayan sido grandes partidos".

Cómo está el equipo

"No hay mucha diferencia con la temporada pasada. Las remontadas nos dan mucha confianza. El año pasado ya pasó contra el PSG. A partir de ahí crecimos. Por eso ahora tenemos más confianza. Veo a los jugadores unidos, ilusionados y muy enchufados. También a los que no juegan. Eso es bueno para nosotros".

Un triunfo para reafirmarse

"Lo que pienso es que después de 1272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce".

Renovaciones de Kroos y Modric

"Hay avances porque están hablando. Al final van a buscar una solución. Hay avances, hay conversaciones".

La temporada de Alaba

"Ha sido una temporada en la que ha tenido problemas físicos. Ha tenido un par de lesiones que le han afectado. No ha tenido la continuidad del año pasado, pero ahora está en una condición óptima. Contra Valladolid y Barça hemos mantenido la portería a cero y eso ha sido gracias a él también".

El resurgir de los veteranos

"Benzema, Kroos y Modric están como siempre. Pueden tener altibajos en una temporada. Les pasa a todos, es lo normal. Hay que evaluar a los jugadores por lo que hacen, no por la edad. Los tres parece que no tienen la energía de los jóvenes, pero su manera de manejar un partido es única, no se compra en el mercado, se lo da la experiencia. La edad quita cosas y da otras".

La continuidad de Kroos, Benzema y Modric

"Yo creo que van a seguir, pero también habrá un día en el que paren. Hay que buscar también el futuro del club también en algún momento. Hay jóvenes fantásticos que van a marcar una época que será distinta a la de jugadores que hay ahora".

El estado de Rodrygo

"Ha llegado tarde al entrenamiento por un problema personal. Ha entrenado en solitario por eso. Pero está bien para el partido de mañana".

El trabajo con Ancelotti

"Vinicius ha trabajado mucho de manera individual, sobre todo para chutar a portería. Ahora tiene más confianza, tiene más paciencia en el uno contra uno, en la finalización y en tiro a portería. Ha habido un trabajo específico con él para que mejore eso".

Vinicius Júnior, ante Ronald Araujo en El Clásico de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El famoso día libre

"Fui con mi mujer a la Casa de Campo en bicicleta y lo pasé muy bien".

Dudas sobre su puesto

"No me preocupa. En este trabajo siempre estás en el foco. Es bastante normal, no tengo problema. Ya he hecho muchas ruedas de prensa, no sé cuántas, seguramente casi 2.500 porque es el doble de 1272 partidos, así que dejadme en paz por hoy (risas)".

El límite de Vinicius

"El techo es su continuidad. Siempre está físicamente bien, a tope, no se cansa. Para marcar la diferencia en el fútbol actual necesitas esa continuidad".

