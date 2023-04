Cassano carga contra José Mourinho: "Si el Madrid quiere un entrenador de fútbol, no le llamará"

Antonio Cassano, delantero italiano que pasó por equipos como Real Madrid o Roma, se ha convertido ahora en un agitador de masas. Quien pasara de esperanza del fútbol itálico a gran decepción participa habitualmente en tertulias deportivas para seguir siendo parte de la actualidad.

Sin embargo, solo encuentra su hueco en los medios de comunicación a base de salidas de tono y descalificaciones. En este caso, el que un día fuera delantero del Santiago Bernabéu ha hablado en Bobo TV sobre la situación de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, José Mourinho. El entrenador portugués, objeto de deseo del fútbol árabe, sigue su temporada con la Roma para disgusto de Cassano.

El exjugador italiano ha atacado con dureza al técnico luso de quien ha asegurado, entre otras grandes joyas, que ya no sabe de fútbol, que no entiende como sigue ganando títulos y que solo tiene trabajo por el estatus que un día consiguió. Una lista de ataques que parecía no tener fin. Además, el delantero afirma que el entrenador ahora mismo es puro show.

"Mourinho es solo cine. No tengo idea de cómo Mourinho logra los resultados. Era un gran entrenador y comunicador, pero actualmente, para mí, es un entrenador que no está a la altura de entrenar al Real Madrid o al San Martinés". Precisamente, el exjugador se explaya con la posibilidad de que el luso regrese a la capital de España.

Jose Mourinho discute con el árbitro. EFE

A juicio de Antonio Cassano, si finalmente Ancelotti se marcha de la 'Casa Blanca', el Real Madrid no debería ir a por el fichaje de Mourinho: "Puede volver al Real Madrid, porque Ancelotti puede irse a Brasil, pero solo por el estatus. Ganó, pero perfectamente puede ir también ahora al San Martinés. Pero si el Real quiere un entrenador de fútbol, no llamará a Mourinho. Si los sanmartineses quieren jugar al fútbol casualmente, entonces pueden llamarlo".

Las contradicciones de Cassano

El mítico delantero ahonda en una comparación que ni él mismo entiende. Además, se contradice en sus argumentos ya que en un principio asegura que era buen comunicador, faceta que ha perdido, para acto seguido decir que nunca lo fue y que, directamente, ni siquiera sabe de fútbol. Lo que no ha explicado Cassano es de dónde nacen esas ganas irrefrenables por atacar de esta manera al Mourinho más comedido de los últimos tiempos.

"A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Van a mirar la historia, pero no nos dejemos engañar, porque no sabe trabajar, hablar y comunicar fútbol". Duras palabras que sin duda tendrán respuesta de un Mourinho que no suele callarse en este tipo de situaciones y menos cuando son ataques tan directos hacia su figura.

Por último, Cassano termina su acoso y derribo contra 'The Special One' realizando una extraña comparación entre el luso y Sarri: "Maurizio Sarri ama el fútbol y su trabajo, mientras que al otro no le importa una mierda el fútbol. Gana, cambia y es inteligente. Sarri juega un fútbol maravilloso, mientras que el otro es nulo".

