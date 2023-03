Regresa el debate sobre el fichaje de Casemiro por el Manchester United: "No fue inteligente"

En 70 millones de euros, más 15 en variables, se cifró el traspaso de Casemiro del Real Madrid al Manchester United. Una operación importante para las arcas del vigente campeón de la Champions League y también para los diablos rojos, que intentaban dar un golpe de efecto a su dinámica a la baja.

Su fichaje ha ido de la mano de dos vertientes. Por un lado, los que defienden que ha sido una gran operación orquestada desde Old Trafford al firmar a un futbolista que es todo un integrante del reciente conocido XI FIFPro de 2022. Y, por otro, los que critican que el United se equivocó al pagar tal cantidad por un jugador de esa edad.

El pasado mes de febrero, el mediocentro brasileño cumplió 31 años. Todavía con mucho fútbol por delante. Pero para alguien como Gary Neville no es suficiente. La leyenda de los red devils, que jugó toda su carrera en el Teatro de los Sueños, ha asegurado que no fue "una firma inteligente". Una "inversión masiva".

En declaraciones para The Overlap, Gary Neville ha afirmado que siente que "Ten Hag no va a firmar" a jugadores importantes. "Si entran nuevos propietarios, querrán hacer una declaración, querrán abrir el mercado de transferencias. No creo que eso le convenga", ha comentado.

"Creo que querrá a los más jóvenes y hambrientos que todavía tengan ese crecimiento. Casemiro obviamente supera eso un poco, pero miras a Antony y Lisandro Martínez... son más jóvenes y tienen más hambre", ha continuado explicando el exfutbolista que también ha actuado como comentarista deportivo y como entrenador del Valencia.

En relación al fichaje de futbolistas "jóvenes y hambrientos", Gary Neville ha recordado el movimiento por Casemiro: "Creo que ese es el tipo de jugador que querrá agregar a este equipo en lugar de decir: 'Oh, Kylian Mbappé está disponible o tal y tal están disponibles'. Pero Casemiro, no hay duda, todos lo dijimos. Por cierto, ¿60 millones de libras? ¿70 millones? Y 20 millones al año durante cinco años es una inversión de 170 millones. Esa es una inversión masiva. No es una firma inteligente o astuta cuando lo miras desde un punto de vista general".

En cuanto al internacional canarinho, en poco tiempo se ha convertido en una pieza fundamental del equipo de Mánchester. Ya ha superado la barrera de los 2500 minutos. En total, ha participado en 36 partidos oficiales del United esta temporada, aportando cinco goles y seis asistencias.

