Chus Mateo, antes de jugar contra el Asvel: "Vamos con la ambición y las ganas de sacar una victoria"

El Real Madrid vuelve a ponerse el mono de trabajo este viernes contra el Asvel. Por ello, Chus Mateo atendió a los medios de comunicación antes de viajar a Francia para preparar el partido. Un duelo trascendental para mantenerse en todo lo alto de la clasificación y así encarrilar su pase a la fase final.

Tras regresar del parón por la Copa del Rey con victoria, el conjunto blanco aspira a repetir la imagen dada ante el Zalgiris. Frente a los lituanos lograron un triunfo muy solvente. Por ello, el Real Madrid saldrá con todo frente al penúltimo clasificado de la Euroliga.

Contra el Asvel Villeurbanne, el técnico merengue no podrá contar con varios jugadores importantes en la rotación. A la ya sabida baja de Sergio Llull, se unen las de las Rudy, aquejado de un proceso gripal, y Yabusele, fuera por una torcedura de tobillo. Además, también será duda hasta el último momento Cornelie, que arrastra unos problemas en el cuello.

Su próximo rival

"Asvel es un equipo que igual tiene menos victorias que las que podría haber tenido por lo que refleja su juego y la igualdad de los partidos que ha perdido. Es un equipo con carácter, físico, que anticipa y con experiencia. Además, es un campo complicado, pero vamos con la máxima ambición y las máximas ganas de sacar una victoria más y ojalá podamos conseguirla".

Cómo afrontar el partido

"Tenemos que estar muy atentos, ser contundentes, hacer bien las cosas que hacemos bien, que son muchas y que hay que seguir manteniendo para que nos den solidez. Y cuando tengamos la oportunidad, tener el colmillo retorcido para ir a por el partido".

Bajas del equipo

"Tampoco nos quedan muchas opciones para elegir. Yabusele sufrió una torcedura de tobillo ante el Zalgiris y todavía no se ha incorporado a la dinámica. Rudy llevaba unos días con fiebre, parecía recuperado, pero ha vuelto a tener hoy 38 por la mañana y no viaja a Lyon. Llull está con el problema en el ligamento lateral interno de una rodilla. Hanga también arrastraba problemas durante la semana por haber estado con fiebre, pero ya está recuperado, también de la espalda. Y Cornelie no se ha entrenado hoy por un problema en el cuello, que no le permitía la movilidad, pero después de todo eso estamos perfectos".

Calendario cargado

"Los partidos mejor uno a uno, porque es la mejor manera de encarar las cosas. Si nos ponemos a mirar todo lo que nos viene en marzo, es terrorífico. Tenemos que intentar recuperar a los lesionados, para que la plantilla haga valer la longitud que tiene. Nos esperan muchos encuentros y muy seguidos desde este viernes".

El análisis de Poirier

"Nos espera un partido duro y muy físico porque los jugadores del Asvel son fuertes y atléticos, corren muy bien la cancha y se pasan muy bien el balón. El Astroballe es un campo muy complicado que nos obligará a darlo todo para llevarnos la victoria. Hay muchos aspectos del juego que pueden ser importantes, pero creo que la clave estará en el dominio del rebote porque, si cerramos bien nuestro aro, las posibilidades de llevarnos un triunfo serán mucho mayores".

Racha de los franceses

"Asvel estará muy motivado y su racha de cuatro partidos seguidos perdidos en la Euroliga no significa nada. Para ellos, jugar contra el segundo clasificado de la competición es un reto, nos enfrentamos en su cancha, darán al cien por cien y eso lo hace todo más difícil".

