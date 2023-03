Kvaratskhelia elige al Real Madrid: "Su padre y yo somos del Barça, pero él es madridista"

La sensación europea de esta temporada tiene nombre y apellido: Khvicha Kvaratskhelia. El futbolista georgiano del Nápoles es la estrella, junto al nigeriano Victor Osimhen, del gran dominador de la Serie A y un candidato en la Champions League que crece a cada ronda que avanza.

En el Nápoles tienen una patata caliente en sus manos para el próximo verano. El rendimiento de Kvaratskhelia no ha pasado inadvertido para todos los grandes de Europa, que se preparan para lanzar sus redes en verano. El precio, eso sí, no será apto para todos ya que en Italia le colocan por encima de los 100 millones de euros.

El entorno de Kvaradona -mote que se ha ganado en la segunda casa del mito argentino- mira al futuro con tranquilidad. Eso lo que se puede extraer de las declaraciones del agente del jugador, Mamuka Jugeli, en una entrevista con el medio georgiano GeoTeam. Ojo a lo que también dice del Real Madrid.

Jugeli, que también fue futbolista en Georgia, lleva la carrera de Kvaratskhelia junto al padre del jugador, Badri. Afrontan con calma lo que está por venir, puesto que esta es solo su primera temporada en el Nápoles. Nada les inquieta, ni siquiera estar en una campaña que apunta a ser histórica para el club italiano.

Ni Kvaratskhelia ni Jugeli tienen prisa por cambiar de camiseta, ya que el delantero tiene contrato hasta 2027 y la relación es fluida con los dirigentes del Nápoles. Sin embargo, tienen claras las preferencias del futbolista para su carrera y hay un club que le hace especial ilusión: el Real Madrid.

Khvicha Kvaratskhelia celebra un gol con el Nápoles en Champions League EFE

"Su padre Badri y yo somos del Barcelona, pero Kvara ama al Madrid. Es un jugador de ese nivel, puede jugar en cualquier equipo. Si lo viera con la camiseta del Barça estaría muy feliz, pero él es madridista", descubrió el agente de la estrella del Nápoles.

No es nuevo que salga el nombre del Real Madrid a la palestra. Ya el propio Kvaratskhelia descubrió hace unos meses que de pequeño solía jugar con una camiseta blanca y escrito a la espalda el nombre y dorsal de Guti, su gran ídolo. Se decanta por el Madrid, algo que nadie oculta ya a su alrededor.

Vínculo fuerte con el Nápoles

Jugeli señala que, de momento, no hay nada con el Real Madrid ni ningún otro club. Es más, la misma calma se transmite desde el Nápoles: "Cristiano Guntoli -director deportivo del club- me dijo que no hay prisa -por la renovación-. Nosotros tampoco tenemos prisa. A Khvicha le gusta todo del Nápoles y de momento no hay nada. Si decidimos algo, Giuntoli será el primero en saberlo. Tuvimos una conversación amistosa, en la que me preguntó por otros futbolistas georgianos y se interesó por el fútbol de nuestro país", reveló el representante.

Lo que sí se atreve a dejar claro Jugeli es Khvicha no tiene planes de dar el salto a otro club italiano: "Repito lo que dije: Kvaratskhelia no se mudará de Nápoles a ningún equipo italiano. Hablé con Khvicha y me dijo: 'Mamuka, no jugaré en otro equipo italiano fuera de Nápoles. No sé qué pasará en 10-15 años, tal vez el Inter lo llame y se quiera ir, pero ahora mismo no quiere jugar en otros equipos italianos". Kvaradona revoluciona el mercado europeo.

