Modric: "Después del Mundial me equivoqué, me afectó, pero ya estoy volviendo a mi nivel"

El Real Madrid visita Anfield este martes 21 de febrero para disputar el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Antes de enfrentarse al Liverpool, Luka Modric compareció en rueda de prensa, junto a Carlo Ancelotti, con motivo de la tradicional rueda de prensa previa a la contienda. El centrocampista croata afirmó que se siente bien y que quiere seguir en el club blanco.

Partido importante

"Nos espera un partido muy importante ante un rival muy bueno y, especialmente, en un estadio histórico, con una afición tremenda, que aprieta mucho. Tenemos que hacer un gran partido. O ganarlo o tener un resultado positivo para jugar la vuelta en casa. Tenemos que hacerlo muy bien, como un equipo junto. Ya hemos jugado aquí y lo hemos hecho bien. Espero que mañana podamos repetirlo".

Error tras el Mundial

"Estoy mejorando. Después del Mundial, me equivoqué. Desde mi vuelta, empecé a jugar inmediatamente y no hice un programa específico. Pero cuando el míster te pide que si puedes jugar, pues claro que dices que puedes. Pero el Mundial me afectó. Ya estoy volviendo a mi nivel y espero seguir así hasta el final de temporada".

Luka Modric, en rueda de prensa de la Champions League con el Real Madrid Reuters

Renovación

"Sobre mi renovación... no te puedo decir nada porque no he hablado con el club todavía. Es lo mismo que el año pasado. A estas alturas todavía no he hablado, pero estoy muy tranquilo. Esta pregunta siempre es un poco aburrida porque siempre digo lo mismo. Quiero seguir aquí y es lo mismo de otros años. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid. Tengo que hablar con el club y ver lo que el club piensa. Quiero seguir, pero quiero merecerlo. No quiero que me regalen nada. En mi vida nadie me ha regalado nada y quiero seguir por merecimiento, no por la historia de lo que he hecho aquí. Independientemente de esto. Nadie ni nada va a cambiar mi pensamiento. El Real Madrid es el club de mi vida, pase lo que pase. Nada va a cambiar esta relación".

¿Se ha ganado la renovación?

"Yo voy a hacer todo lo que pueda. Voy a dar mi máximo, como siempre, para merecer seguir aquí. Ya está. No puedo hacer más. Siempre he tenido muy buena relación con el club y esto no va a cambiar. Es lo mismo que el año pasado. No hay ninguna prisa. Estamos a mitad de temporada y la temporada es muy larga este año. Hay muchos retos por delante y ahora estoy completamente enfocado en la temporada. Para hacerlo bien y volver al nivel que estoy volviendo. Luego veremos a ver qué pasa".

Cambio de ciclo

"No me molesta que se diga todo esto. Sé que la exigencia es máxima en el Real Madrid y que hay muchas cosas que se dicen desde fuera. Es normal, el Real Madrid es el mejor club del mundo. No me molesta que digan lo de que Toni (Kroos) y yo no podamos jugar juntos, porque antes del Mundial jugábamos juntos y lo hacíamos muy bien. Hemos jugado muchos años juntos, hemos jugado mal juntos y también hemos ganado mucho juntos. Lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo bien para el equipo".

[Klopp: "No había vuelto a ver la final contra el Real Madrid y ahora sé por qué, fue una tortura"]

Posible fichaje de Bellingham y la nueva generación

"Ellos lo están haciendo muy bien. Tienen un futuro muy bueno por delante. Dependerá de ellos lo que van a hacer en el club y lo que van a ganar aquí. No están por casualidad aquí. El club ha invertido en ellos porque son muy buenos. Tienen que aprender, lo están haciendo bien y seguro que en el futuro lo van a hacer mejor. ¿Bellingham? No te puedo decir. Es un caso aparte".

Apoyo a Vinicius

"Estamos con él. Siempre. Estamos con él. Detrás de él. Estoy contra cualquier tipo de insulto racista. En el campo y también fuera de él. Cualquier autoridad tiene que hacer algo y hacerlo más fuerte. Vini lo que puede hacer es rendir bien, hacerlo bien para el equipo y para él mismo. Seguir haciendo lo que está haciendo. Los que le rodeamos, todo el club, estamos para apoyarle y estar a su lado".

Selección de Croacia

"Después del Mundial, mi plan es seguir hasta la Liga de Naciones. Después no lo he pensado. No he decidido todavía que voy a hacer. Hasta la Liga de Naciones sí que voy a seguir. Empecé jugando esta competición y quiero acabarla. Después quiero pensar bien lo que voy a hacer. El Real Madrid nunca me ha exigido ni pedido que renuncie a la selección. Este no es el estilo del Real Madrid. Mi paso con la selección nunca afectó mi rendimiento con el Real Madrid. Vosotros habláis mucho de mi edad, pero yo hasta ahora he demostrado que se puede hacer. Por eso no veo que se haya visto afectado mi tiempo con el Real Madrid. Pero lo que digo, primero acabaré la Liga de Naciones y luego veré qué hacer".

Goles

"No hay ninguna apuesta. He tenido oportunidades claras esta temporada, he fallado algún penalti... Pero estoy cómodo en la posición en la que juego. No ha cambiado mucho mi posición, cerca del área. Quiero seguir así".

La sexta como Gento

"Eso sería maravilloso. Pero no hemos hablado de este tema de ganar la sexta Champions. Vamos partido a partido. Como siempre. Como hicimos el año pasado. Ojalá podamos repetirlo. Estamos preparados y a ver si es posible ganarla otra vez".

¿Cómo prepara un partido así?

"A veces, ves partidos de otro equipo. Pero en este tipo de partidos conoces a todos los jugadores. Has jugado varias veces contra ellos y sabes qué te espera más o menos. Qué les gusta hacer y qué no. Me preparo siempre igual para este tipo de partidos. Estoy tranquilo".

