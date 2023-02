Ancelotti: "Es un gusto ver jugar a Vinicius, como a Mbappé, Haaland o Pedri"

La semana pasada regresó la UEFA Champions League con los primeros cuatro partidos de ida de los octavos de final. Este martes 21 de febrero le llega el turno al Real Madrid, que visita Anfield para enfrentarse al Liverpool. En la previa, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa, acompañado de Luka Modric. El entrenador italiano destacó que "hay dos partidos y que lo tienes que hacer bien los 180 minutos".

La ilusión por la Champions

"Nos veo bien. Con ilusión, con las ganas de hacerlo bien como lo hicimos el año pasado. Teniendo en cuenta que es una eliminatoria complicada, en la que no solo hay que hacerlo bien en este partido, sino también en la vuelta. Pero siempre prevalece la ilusión por esta competición".

Estado de Benzema

"Lo veo bien y mañana va a empezar el partido. Él y todos estamos ilusionados con el comienzo de esta etapa de la Champions porque tenemos muy fresco el recuerdo del año pasado".

Respuesta a Klopp

"Recuerdo la final y la recuerdo bonita. Estoy de acuerdo con Klopp, fue un partido igualado y tal vez el Liverpool tuvo más la posesión. Pero estuvimos bien atrás y estando bien atrás contra el Liverpool siempre puedes sacar algo bueno. Tenemos que tener en cuenta que ahora hay dos partidos y que lo tienes que hacer bien los 180 minutos".

¿Cómo está Vinicius?

"A Vinicius le gusta jugar al fútbol y quiere jugar este tipo de partidos. Le gustan. En estos momentos es un gusto ver a Vinicius jugar. Como en el día de hoy es un gusto ver a jugadores como Pedri, Gavi, Mbappé o Haaland. Ver a Vinicius es un gusto, ver a un jugador de esta calidad".

Toni Kroos, baja

"Seguimos con la transición, pero esta es una transición forzada que no quieres. Es algo que ha pasado y a lo que hay que acostumbrarse. No me preocupa porque las sensaciones sin Toni (Kroos) también son buenas, tenemos confianza en los jugadores que le han venido supliendo".

Renovación de Modric

"Modric tiene una carrera en la que lo ha demostrado y lo sigue demostrando. En enero no lo pasó bien, pero está volviendo a su mejor nivel y estoy seguro de que va a seguir así. Su cualidad física es muy buena y tiene muchas ganas de jugar en el Real Madrid".

Volver a Anfield

"Está bien. Me gusta. Fue durante la pandemia. Pero aquí lo he pasado bien, me hace bien volver porque hay un ambiente increíble, en un estado fantástico".

Insultos a Vinicius

"Espero que estén haciendo algo para parar esto. Pero todo lo que está sucediendo no le afecta a Vinicius en el terreno de juego".

Duda entre Rodrygo, Valverde y Asensio

"Es lo que estoy pensando y es lo que estaré pensando hasta mañana. O tener un equipo más controlado atrás o meter un equipo más contundente delante. Es la duda que tengo. Estoy contento porque no es una duda que tengo solo yo, sino también tú -risas-. Ojalá no me equivoque".

Repetir viejos resultados

"Tengo un buen recuerdo de aquel partido. Pero creo que han pasado muchas cosas en los últimos ochos años. Son un equipo más potente y más fuerte. Volver a repetir aquel partido. Como actitud es posible, pero como resultado, imposible".

Intensidad

"Creo que el Liverpool no ha cambiado su calidad. Nos esperamos un partido muy intenso, con mucha presión. Un partido donde no tienes tiempo de respirar porque te aprietan, te aprietan y te aprietan. Estamos preparados para esto".

Aspecto defensivo

"Atrás lo hicimos bien en el Mundial de Clubes. Hemos tenido dos porterías a cero antes y después de la Copa del Mundo. El equipo se está acostumbrando a defender bien, sin cometer errores y estoy convencido de que mañana lo vamos a hacer bien".

Racismo en España

"El tema del racismo es muy serio y muy grave. No hay una ley que cambie la cabeza de una persona. La cabeza de una persona tiene que cambiar con cultura y con racionalidad. No es culpa de España, pasa en más países. Pero creo que hay que tener en cuenta, en todos los sitios, el respeto hacia las otras personas. España es un país fantástico para vivir. Estoy encantado de vivir en Madrid. Nadie puede pensar en salir de este país, porque es espectacular".

¿Favoritos para ganar la Champions?

"Puedo decir que tenemos más posibilidades en cuanto a que el año pasado no nos venían ganándola tanto como ahora".

¿Más miedo a Courtois o a Vinicius?

"Igual que si fuese al revés. Al Real Madrid le preocupa más el Liverpool que Salah o Van Dijk. Así que al Liverpool le preocupará más el Real Madrid en conjunto".

