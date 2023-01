Carvajal: "No creo que sea un jugador querido por las aficiones rivales"

Dani Carvajal es uno de los protagonistas del número especial de la revista GQ, en su edición española, que conecta el deporte, la moda y el estilo de vida. En ella, el futbolista del Real Madrid habla sobre lo que significa jugar en el mejor club del mundo, así como también sobre algunos nombres propios.

Sobre lo que también ha hablado el internacional español es de cómo su forma de actuar dentro de los terrenos de juego no es la misma de su día a día. De hecho, ha afirmado que es consciente de que para las aficiones rivales no es uno de los jugadores más queridos.

"Soy bastante intenso jugando. No creo que sea un jugador especialmente querido por las aficiones rivales, pero quien me conozca bien y quien haya tenido un poco de relación conmigo sabe que de lo que es dentro del campo a lo que es fuera es el día y la noche", ha asegurado Carvajal.

En cuanto al Real Madrid, al que ha definido como el "mejor club de futbol del mundo", el defensa ha señalado que jugar en el equipo blanco "no es sencillo, ni para lo bueno ni para lo malo". Además, ha puesto de relieve que representar a la entidad de Concha Espina es algo que va más allá del campo.

"Jugar en el Real Madrid no es sencillo, ni para lo bueno ni para lo malo; y sabes que aunque estés en tu tiempo libre siempre estás representando al Real Madrid, que cada cosa que hagas tiene una repercusión altísima, y eso requiere también una exigencia mental muy alta", ha destacado.

El pasado 11 de enero cumplió 31 años y con el Real Madrid lo ha ganado todo: "He alcanzado casi todas mis metas personales, he ayudado al Real Madrid a ampliar su palmarés, he estado más de diez años en el primer equipo, 20 en total vistiendo la camiseta del club".

Luis Enrique, Ancelotti...

También ha respondido a la comparativa entre Luis Enrique y Carlo Ancelotti: "Los dos tienen una idea de fútbol muy ofensiva, de presión en campo contrario, y en eso he sido afortunado, porque son sistemas que se asemejan mucho". Y de ahí a piropear a su actual entrenador en el Real Madrid: "El míster es muy bueno liberando a los jugadores de la presión. Toda la que pueda echarse en la espalda, se la echa".

En otro orden de cosas, ha comentado que se le ponen "los vellos de punta" cada vez que ve la remontada ante el Manchester City, así como también ha recordado su paso por el Bayer Leverkusen: "Me fui solo y creo que me hizo madurar muchísimo ir a jugar otra liga".

Además, ha reconocido que juega habitualmente online a Call of Duty y que cuando algunos otros jugadores ven su nombre, no suelen creerlo: "La gente empieza a decir 'Anda, mira, Carvajal, buen partido hoy', como vacilando, como si realmente no fuese yo, y yo me río por dentro: si supieses que en realidad sí soy yo… Es gracioso".

