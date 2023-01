Un Real Madrid con mala puntería se topa con Remiro y empata contra la Real Sociedad

Real Madrid

R. Sociedad

El resultado no tuvo sentido según lo que ofreció el Real Madrid ante la Real Sociedad. O sí, ya que en el fútbol no se llega a ningún sitio sin gol. Los de Ancelotti jugaron su mejor partido de lo que va de 2023, y seguramente de la temporada, pero no lograron batir a Remiro, el MVP de la noche, a pesar de crear ocasiones de todos los colores. [Narración y estadísticas: Real Madrid 0-0 Real Sociedad]

La mejoría del Real Madrid se hizo evidente en su último partido de enero. Los blancos jugaron bien desde el principio y eso que contaban con cinco bajas: Alaba, Tchouaméni, Mendy, Carvajal y Lucas. Los blancos, al menos, ganan en frescura a medida que llega un mes en el que disputará la ida de octavos de Champions y de semis de la Copa y el Mundial de Clubes. Urge, sin embargo, solucionar lo del gol.

En la Real Sociedad de Imanol sí se notaron más las bajas. Una decena de ellas tenía el técnico de Orio, incluyendo algunas tan importantes como las de David Silva, Mikel Merino y Ander Barrenetxea. Su mejor jugador fue su portero, Álex Remiro. Take Kubo, que esta temporada está dando el salto que tanto se esperaba, puso la poca inspiración txuri-urdin en esta fría noche de domingo.

Remiro, un muro

Sorprendente que el Real Madrid no se marchara ya al descanso por delante en el marcador. Tuvo varias ocasiones claras, en especial tres que acabaron en intervención de Remiro. La más evidente fue justo en el descuento, de Vinicius, que falló un mano a mano contra el portero de los donostiarras. La acción fue provocada por un grotesco pase atrás de Brais Méndez que fue directo a las botas de Benzema.

Casi marcó también Kroos, sobre la media hora de partido, mediante un peligroso disparo desde la frontal que repelió a córner el meta visitante. Al alemán, que sigue sin resolver la duda de su futuro -renovación o retirada- le cantaron aquello de "quédate, quédate". Zubimendi y Nacho vieron amarilla en la primera parte y el Madrid reclamó un posible penalti sobre Rüdiger por agarrón de Le Normand en un córner.

Vinicius se lamenta tras una ocasión fallada Reuters

Los mejores minutos del Real Madrid en 2023 tuvieron varios culpables. En primer lugar, los brasileños de arriba: Vinicius y, en especial esta vez, Rodrygo. Ambos haciendo daño con sus cambios de ritmo. Vini por banda -con algún que otro caño- y Rodrygo por la zona en la que es más difícil hacerlo, por dentro. Es obligatorio que Benzema, demasiado errático, se una a ellos. El francés solo hizo un tiro, al muñeco.

Y luego está lo de Ceballos. Sin Modric -suplente tras jugar los 120' ante el Atleti-, el centrocampista volvió a dejar una brillante actuación con 94% de acierto en el pase y 9 de 10 duelos ganados. Igual que Camavinga, que sigue convenciendo de lateral izquierdo -sin ser su sitio- por la fluidez de juego que da y, además, sin desentonar en facetas defensivas. La confirmación de estos es la mejor noticia para los madridistas.

Sin gol, llegó el caos

La segunda parte tuvo el mismo argumento con un Madrid al que se le escapaban las ocasiones porque no conseguía lo más importante, meterla. Remiro sacaba un buen pie a Vinicius a los pocos minutos de la reanudación del partido y se repetían los fallos de un irreconocible Benzema en el último pase. La Real salía a sobrevivir y prueba de ello eran los cuatro cambios hechos por Imanol antes del minuto 65.

Los blanquiazules se agarrarían a las contras y así obligaron a Thibaut Courtois a intervenir. El belga, que no tuvo trabajo en la primera mitad, hizo su parada milagrosa de rigor a Kubo lanzándose al suelo como un felino. Remiro, en el área contraria, seguía parando y eso mantenía más viva a la Real.

Benzema realiza un regate entre varios defensores de la Real Sociedad EFE

El paso de los minutos era dramático para el Real Madrid. Lo de los centros de los blancos fue horrible, mientras Vinicius -ya acelerado en este punto- y Rodrygo también se diluyeron algo. Ancelotti sacó a Modric y Asensio por Ceballos y Valverde, pero esta vez los cambios no dieron la energía que pedía un equipo que empezaba a caer en la desesperación.

Lo veía Imanol en su rival y usó todas las armas que se le ocurrieron, hasta negarse a dar a los jugadores del Madrid un balón que salió por banda. Eso le costó varios empujones y la amarilla de Melero López.

Realmente no hubo más ocasiones claras para los de casa. En el tramo final apareció más Courtois que Remiro, lo cual dice todo. La noche que parecía perfecta para redondear la semana en el Bernabéu se arruinó por las ocasiones que se tiraron a la basura.

El Real Madrid deja escapar otros dos puntos en la pelea de La Liga contra un Barça que ya está a cinco. La distancia, sin ser todavía alarmante puesto que falta toda la segunda vuelta, ha de ser tenida en cuenta. Los de Xavi, para empezar, ya son campeones de invierno.

Real Madrid 0-0 Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga; Kroos, Ceballos (Modric, 77'), Fede Valverde (Marco Asensio, 77'); Rodrygo, Vinícius y Benzema.



Real Sociedad:Remiro; Elustondo (Olasagasti, 66'), Zubeldia, Le Normand, Ahien Muñoz; Zubimendi, Illarramendi, Brais Méndez (Robert Navarro, 55'), Kubo; Oyarzabal (Pablo Marín, 55') y Sorloth (Carlos Fernández, 84').



Árbitro: Melero López (comité andaluz). Amonestó a Nacho (41') por el Real Madrid; y a Zubimendi (27'), Elustondo (64), Kubo (68'), Remiro (94') y al técnico Imanol Alguacil por la Real Sociedad.



Incidencias: encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 58.129 espectadores.

