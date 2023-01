Haaland se rinde al Real Madrid: su sorprendente respuesta sobre el 'milagro' ante el City

Erling Haaland ha sido esta semana protagonista por una entrevista muy personal en la revista GQ. En ella se suelta la melena, en el sentido literal, y habla sobre sus pensamientos y ambiciones en el mundo del fútbol. El nombre del Real Madrid se cuela más de una vez, algo que sorprenderá a algunos.

Su gran objetivo ahora es ganar la Champions League y deja el Balón de Oro, el mayor de los premios individuales, en un plano secundario en su orden de prioridades. En la competición europea tendrá una buena oportunidad si el Manchester City pasa de octavos de final ante el RB Leipzig.

"Haré todo lo que está en mi mano para ser un jugador clave y ganar trofeos con el Manchester City", apunta el delantero noruego el equipo que dirige Pep Guardiola. "Mi objetivo es que ganemos la Champions League, espero", añade.

[El desliz del padre de Haaland para dejar abierta la puerta al Real Madrid]

Haaland habla sobre si al City le falta "confianza" para ganar la Champions, siendo esta la razón por la que se le ha podido atragantar durante los últimos años. No está de acuerdo y cree que hay algo más, algo que por ejemplo ha llevado tantas veces al Real Madrid hasta la victoria.

"Sinceramente, no lo creo", responde. "A veces, como en el partido contra el Real Madrid del año pasado, con el gol que marca Rodrygo, cuando Asensio remata de cabeza y falla, y golpea a Rodrygo en la pierna y anota, pienso que hay un Dios ahí arriba que decide esas cosas", explica. "¿Eso es cuestión de confianza, con el Madrid sabiendo que había ganado otros años? No sé si tiene sentido. Tal vez", señala.

Benzema y el Balón de Oro

En cuanto al Balón de Oro, si le gustaría ganarlo algún día, dice lo siguiente: "A todos nos gustaría. Pero no creo que sea bueno pensarlo mucho. Si tu equipo y tú jugáis realmente bien, obtendrás buenos resultados, empezarás a ganar trofeos, y seguramente estarás entre los finalistas. Como De Bruyne, que quedó tercero, y creo que bien merecido, por cierto. Pero sí, no puedes ponerte a pensar esas cosas".

Y se rinde al último ganador del trofeo, Karim Benzema. El delantero del Real Madrid, de 35 años, es el ejemplo de lo que quiere Haaland: alargar su carrera y mantenerse entre los grandes del mundo cuando sea veterano. "Mira a Benzema, tiene 35 años y creo que ahora es incluso mejor. Así que dentro de 12 años espero ser mejor que ahora", dice.

Por último, Haaland no piensa en las lesiones y lo ve como procesos naturales: "No creo que debas ir por ahí preocupándote por esas cosas. No creo que sea una buena forma de pensar, así que lesionarme no me preocupa. Las lesiones son parte de nuestro trabajo. Seguramente me lesionaré alguna vez en mi vida. Espero que no, pero nunca sabes lo que te puede pasar en un deporte como el fútbol. Es un deporte peligroso".

Sigue los temas que te interesan