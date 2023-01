Xavi: "Psicológicamente, el Real Madrid tiene ventaja en la final"

El Barcelona sigue esperando que Xavi Hernández levante su primer título como entrenador azulgrana y este domingo tendrá una nueva oportunidad. Los culés se miden al Real Madrid en la final de la Supercopa de España (19:30 horas) y el técnico catalán ha analizado el partio en rueda de prensa.

Hambre para ganar

"El aspecto psicológico es clave y ellos tienen un punto de ventaja y tienen más experiencia. Pero a nosotros nos tiene que poder el hambre. Hace bastante que no ganamos un título y tenemos que tener hambre como le dije a los jugadores contra el Betis".

Peligro del Madrid

"Como siempre, muy fuerte físicamente, tácticamente. Muy fuerte en las transiciones. Es un gran rival. Es el rival más fuerte en la Liga, campeón de Europa. Siempre es el Madrid, que además tiene un gen competitivo en las finales que es especial. Y eso lo tenemos que igualar. Estamos motivados, ilusionados. El título significaría mucho para nosotros, y más por el rival. Pase lo que pase mañana, tendremos que seguir. Pero con el título en el bolsillo, pues daría confianza".

[Ancelotti responde a las quejas de Xavi por el césped: "No quiero decir lo que iba a decir"]

Oportunidad de crecer

"Tenemos muchos jugadores que no han ganado títulos en el Barça. Es una ocasión tremenda para estos jugadores. Los veteranos deben demostrar. Hay que mostrar hambre".

Menos descanso que el Madrid

"Sí se podría hacer para que fuera más justo. Pero no es excusa. Están todos disponibles. Incluso estando tocados es una final y tienes que estar. Juegas al fútbol para estas finales, contra el Madrid, es una ocasión de oro para ganar un título".

Mucho en juego

"En el Barça es innegociable ganar. Estamos para eso. Los objetivos son los títulos. Estamos cerca de ganar y debemos ir a por ellos. Por nosotros. No porque sea el Madrid".

Aprendizaje

"Yo no priorizo mi persona. Para mí, el club es más importante. Para mí y para cualquier persona. Intentaré planear lo mejor posible la final para ganarla. Tenemos todo puesto en la final. Nos hace especial ilusión ganar el Madrid en la final".

Mensaje a los jugadores

"Que me cambiaría por uno de ellos. Aunque fuera suplente y participar unos minutos. Es lo que pensaba cuando era niño, para jugar, que te mire todo el mundo, ante el Madrid. Por suerte he jugado muchas, pero como entrenador se sufre mucho más. Me enfadé el otro día porque pensé que los jugadores no pensaban que debían estar en esta situación. No sé si sabían lo que nos estábamos jugando".





"Me cambiaría por uno de mis jugadores. Lo veo como una oportunidad, estoy hipermotivado. Como entrenador es una pena".



- 𝗫𝗮𝘃𝗶 𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇 #superSupercopa pic.twitter.com/R7u2cNaHiX — RFEF (@rfef) January 14, 2023

Revancha de Liga

"Es diferente al partido de Liga. Intentaremos controlar las transiciones. Intentaremos desarmarles en defensa que son muy fuertes. Aún así no varía mucho de lo de octubre".

Desconexiones

"Sí me preocupa. Siempre hay cosas para mejorar. Siempre hay errores y tratar de ser mejores. Hicimos 60 minutos muy buenos y a partir de ahí el Betis nos dominó. Hay que ser más agresivos".

Fuera de juego semiautomático

"Igual con el VAR se pierde un poco la salsa del fútbol en la celebración, pero por otro lado es más justo. Acaba siendo más justo menos en las jugadas interpretables"

Araújo contra Vinicius

"Ronald es extraordinario. Uno de los mejores del mundo en el uno contra uno. Corrige de forma tremenda. Nos da mucha seguridad. Puede jugar en el lateral. Lo hizo muy bien el día del Real Madrid".

Intensidad de Gavi

"Siempre es necesaria esta pasión y esta intensidad. Veremos si podemos jugar con cuatro centrocampistas, con dos extremos, con línea de tres. En función de cómo ataca el rival, veremos cómo hacerlo. Nos da muchas cosas. No lo he decidido. Elegiremos. No creo que vaya de individualidad. Lo importante es preparar bien el partido. Muchas veces no es cuestión de nombres. Pueden cambiar muchas cosas".

Ancelotti no pierde finales

"¿Me das muchas esperanzas? -risas- Las estadísticas son para cambiarlas. Tengo que recordar que yo también he tenido mucha suerte en las finales. Tenemos que saber dónde estamos. Si me dices que Ancelotti no pierde una final desde 2010 aún me motivo más".

La era de Mou y Pep

"Aquella etapa de tensión no fue positiva para nadie. Tengo muy buena relación con Ancelotti, es un caballero del fútbol. Tenemos que ir por esta línea. Esto es una guerra deportiva, nada más. Tengo admiración por muchos jugadores del Madrid".

¿Depay por Carrasco?

"Yo ya he dicho que no quiero que salga nadie. Si alguno quiere y pide salir, pues hay que cubrir y hay que suplir esta posible baja".

