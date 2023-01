Ancelotti responde a las quejas de Xavi por el césped: "No quiero decir lo que iba a decir"

Carlo Ancelotti compareció este sábado por la mañana en rueda de prensa. El técnico italiano respondió a las preguntas de los medios de comunicación en la víspera de la final de la Supercopa de España (19:30 horas). Estas fueron sus valoraciones de cara al Clásico que decidirá el primer título del año.

Levantar la Supercopa

"Todos los títulos son importantes. Dan confianza, motivación y generan buen ambiente. Hay muchas cosas en juego en este partido y lo intentaremos".

El Barça, ¿con más hambre?

"No. Nosotros evaluamos nuestras sensaciones y los títulos siempre son importantes. Jugamos cada día para momentos como estos, partidos que te permiten ganar títulos. El equipo está motivado como siempre, y cómodo. Estamos acostumbrados a esta presión. Tenemos confianza".

Ganar el sextete

"No está en nuestra cabeza eso. Sólo luchar en cada competición y partido. En este momento pensamos en este título. Es lo que debemos hacer, no pensar algo que es complicado, muy difícil. Hay que ir paso a paso y llegar bien al final de la temporada".

¿Barriga llena?

"No es verdad, hablamos de jugadores que han ganado el año pasado y que empezaron en 2013, y siguen ganando. La barriga no se llena, nunca se llenará, tiene una mentalidad muy alta y también este es un club muy exigente, no te deja pensar en eso".

Xavi y el césped

"Sí me gustó el estado del césped. Entramos en un tema que ha llevado mucho lío. No quiero decir lo que quería decir -risas-. Mejor que el de Cáceres, seguro. El césped estaba bien. Puede ser que esté un poco duro, pero se puede jugar bien al fútbol".

Repetir planteamiento

"No sé si la intensidad es la mejor manera de ganar al Barcelona, debemos hacer un partido muy completo. Hay que manejar bien el balón, la presión... Muchas cosas. Intentaremos plantear ese partido, no solo con intensidad. La llave es hacer un partido completo".





"La clave para jugar contra el Barça no es la intensidad, la clave es hacer un partido completo en todos los aspectos.



El nivel de Benzema

"Benzema ha vuelto, esto nos da mucha confianza para estos partidos. Lo veo muy motivado, se entrena bien. Es una pieza demasiado importante para nosotros. El equipo le ha suplido bien. Y nos va a ayudar".

Las lesiones

"Claro que nos preocupan cuando las hay. Camavinga se ha recuperado bien, Militao también se va a entrenar sin problema, el resto... Cuesta recuperarse de una prórroga, pero llegaremos bien al partido".

Sin fichajes en enero

"Es verdad que el calendario es duro, pero no necesitamos más jugadores. Tenemos buenos delanteros".

Reencuentro con Cristiano

"Vi a Cristiano ayer, está contento, motivado, le gusta el país. Le vi bien, tomó la decisión correcta".

Críticas a Xavi

"Es la cruz de los entrenadores si no ganan. Xavi lo sabe bien".

Aspectos a mejorar

"Consideramos defender mejor, hay cosas que debemos mejorar, evaluando el partido ante el Valencia, estuvimos mejor. Cometimos un error en el gol. Lo hemos hablado, ojalá no se vuelva a repetir. La diagonal entre los centrales es un salvavidas, y a veces nos olvidamos".

