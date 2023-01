Benzema: "¿Borrarme del Real Madrid? Nunca voy a dejar mi club por cualquier cosa"

Karim Benzema tenía mucho que hablar tras meses en los que se ha dicho demasiado de él. Lo de Francia es pasado y así lo dejó claro en rueda de prensa, igual que tiene la conciencia muy tranquila ante los que le dicen que se borró del Real Madrid antes del Mundial de Qatar.

El delantero francés estuvo reivindicativo. Sacó pecho de su buen partido contra el Valencia y dejó claro que ya está "de vuelta", refiriéndose a su mejor rival. Como con su pasado, no piensa demasiado en su futuro y sí en su presente. Ese presente feliz en un Real Madrid en el que disfruta "de cada día".

Benzema habló hasta de la visita de Cristiano Ronaldo. Él no necesita fotos para aclarar que su relación es buena con él. Eso sí, espera poder tener tiempo tras la final de poder saludar a su amigo y hablar con él. El deseo completo es que sea con el título de la Supercopa de España en el bolsillo.

Pelear por otro título

"Significa muchas cosas. Otro trofeo y otro orgullo. En el Madrid siempre nos piden ganar y mostrar que estamos aquí para llevar la copa a Madrid. En nuestra cabeza tenemos que estar listos para ganar".

Está al 100%

"He vuelto de lesión, porque tenía una lesión. He hecho un buen trabajo para volver, para recuperar mi nivel. Está claro que ya estoy de vuelta. Estoy muy contento y ojalá pueda seguir ayudando a mis compañeros".

Lo de Qatar

"Lo que pasó ya está. Lo más importante es lo de mañana. Yo estoy bien en mi cabeza y en mi cuerpo. Me focalizo en lo de mañana. El pasado es complicado, pero ya está. Me centro en lo importante".

¿Menospreciado?

"Después del año pasado, que fue muy importante para mí, tenía varias lesiones. Necesitaba tiempo para regresar, pero a día de hoy ya estoy en una forma muy buena. No sé si se vio en el partido, pero yo me siento muy bien".

Más sobre Francia

"Ese no es el tema. Lo siento, pero no voy a hablar más de Francia ni de la Copa del Mundo. Sobre eso no voy a responder".

Futuro en el Madrid

"Yo disfruto de cada entrenamiento y de cada partido en el Real Madrid. Yo voy año a año. No te puedo hablar del tiempo que me voy a quedar en Madrid. Disfruto de cada día".





"El partido de mañana significa muchas cosas. Tenemos que estar listos para ganar este partido".



Arabia Saudí y Cristiano

"Es un país muy bonito. Veo a los fans muy contentos por tner al Madrid. Ojalá que mañana podamos ganar este trofeo, que es importante para nosotros. Cristiano está bien aquí. Ayer estuvo con nosotros y ojalá que él siga marcando goles y haciendo la diferencia".

Renovación

"Estoy en el Real Madrid. Hablar de eso es otro tema. Disfruto como cada jugador del Real Madrid. Lo que vaya a pasar en el fútbol no lo podemos saber".

El Barcelona

"Es un partido muy importante. Es una final. El Barcelona es un gran equipo, como siempre, pero hay que mirarnos a nosotros mismos para estar listos para el partido".

No se borró del Madrid

"¿Qué te puedo contar? No miro las cosas así. Yo sé lo que hago, lo que representa el Madrid para mí y nunca voy a dejar a mi club por lo que sea. Estaba lesionado y quería jugar todos los partidos".

Estado físico

"Tenemos entrenamiento ahora. Estamos bien, solo a Lucas Vázquez fuera por lesión. El reto del grupo está bien y listo para mañana".

Visita de Cristiano

"No necesitamos fotos para decir que somos amigos. Eso es para Instagram, Twitter... No tuve tiempo para decirnos hola y no le vi. Ojalá le pueda ver mañana para hablar con él".

