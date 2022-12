Endrick, la perla del fútbol brasileño de 16 años, ficha por el Real Madrid

El Real Madrid vuelve a dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes y se hace con el joven Endrick Felipe (Brasilia, 2006). El club blanco ha oficializado la contratación del brasileño de 16 años que ha impresionado al mundo del fútbol de forma precoz. Aterrizará en España en junio de 2024, cuando alcance la mayoría de edad.

Endrick ficha procedente del Palmeiras, club que anunció también la operación y que seguirá contando con los servicios del jugador hasta el momento en el que ponga rumbo a Madrid. El Real Madrid, que comunicó la noticia a través de su página web, anunció que en los próximos días el jugador visitará las instalaciones del club.

El Palmeiras anunció la venta de Endrick como "el mayor negocio en la historia del fútbol brasileño". Las cifras del acuerdo rondarán, contando las variables, los 60 millones de euros (35+25) que figuraban en la cláusula del brasileño desde que firmara su primer contrato profesional el pasado verano.

[Endrick, un diamante en bruto que hace soñar al Real Madrid: las redes 'arden' por su golazo]

El fichaje de Endrick supone otra victoria del Real Madrid frente a otros grandes del fútbol europeo. PSG, Chelsea y Barcelona estuvieron en la pelea por reclutar al talento brasileño, llegando a realizar propuestas económicas importantes.

"Concluimos la mayor negociación en la historia del fútbol brasileño. La propuesta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick y se corresponde con los objetivos deportivos y económicos que nos hemos marcado desde el inicio de las negociaciones", declaró Leila Pereira, presidenta del Palmeiras.

Endrick, su familia y la presidenta del Palmeiras posando para una foto Palmeiras

El Real Madrid, por su parte, repite la fórmula que trajo al club a Vinicius y Rodrygo procedentes de Flamengo y Santos, respectivamente. Ambos son ahora piezas fundamentales en el primer equipo que dirige Carlo Ancelotti. Por cada uno de ellos, el club blanco pagó 45 millones de euros, precio totalmente desfasado con el que se corresponde en la actualidad.

Reinier Jesus, que costó 30 millones y ahora está cedido en el Girona, siguió en enero de 2020 el mismo camino que empredieron antes sus compatriotas y en año y medio emprenderá Endrick.

Primeras palabras de Endrick

Endrick dejó en los medios del Palmeiras su primeras palabras tras oficializarse el acuerdo: "Agradecido al Palmeiras, campeón de América y del mundo y, por siempre, el club de mi corazón, por brindarme todo lo necesario para llegar a ser lo que soy hoy, ayudándome a alcanzar mis sueños y respetar mis deseos y los de mi familia".

"Hasta que me incorpore al Real Madrid, seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición", añadió.

Endrick celebra un gol con el Palmeiras Europa Press

Con el anuncio del fichaje, el Real Madrid da carpetazo a un asunto marcado en su agenda. El club blanco, con Juni Calafat a la cabeza, empezó a recopilar informes sobre el potencial del jugador en 2021 y activó la maquinaria para lograr su firma. Gracias a un gran trabajo de persuasión con el jugador y su familia se logró el ansiado 'sí' en los últimos días.

Vinicius, reconocido por Endrick como uno de sus ídolos, y Rodrygo fueron dos de las bazas utilizadas por el Real Madrid para convencerle. Ambos tuvieron charla con el joven jugador para mostrarle el potencial del proyecto del club blanco, al que se incorporará cuando sus compatriotas tengan solo 24 y 23 años. El futuro de la entidad de Chamartín tiene acento brasileño.

