La frialdad de Isco con el Real Madrid: "¿La Supercopa? Habiendo un equipo español, que gane"

A alguno le llegaría a sorprender que, mientras el Real Madrid disputaba la Supercopa de Europa, Isco Alarcón era presentado con su nuevo equipo. El Sevilla celebró el acto casi a la vez que el encuentro del equipo blanco en Helsinki, abriendo las puertas del Sánchez Pizjuán para recibir al centrocampista malagueño.

Isco lució ilusionado en su primer día como sevillista, igual que lo estaba cuando se anunciaba su fichaje. El equipo hispalense será su nueva casa tras haber pasado los últimos nueve años en el Real Madrid. De blanco hizo historia, aunque sus mensajes en la última semana no han sido demasiado cariñosos con la entidad madridista.

En la sala de prensa del Pizjuán, a Isco le preguntaron sobre si vería la final de la Supercopa a sabiendas que esta coincidía en el tiempo con su acto. La respuesta del jugador del Arroyo de la Miel fue la siguiente: "Ahora estoy trabajando. Si me da tiempo, sí". Pero lo más sorprendente vino después.

Cualquiera podría entender que Isco fuera del lado del Real Madrid en la final. Hace solo unos meses que celebraba con la camiseta merengue la consecución de La Decimocuarta, título por el que el equipo blanco viajó a Helsinki para disputar la Supercopa de Europa. Pero la explicación que dio el malagueño dejó a más de uno frío.

"Desarle suerte, y habiendo un equipo español, que gane. Tengo muchos compañeros con los que he compartido muchos años allí y les deseo lo mejor, la verdad", dijo Isco como argumento para apoyar al Real Madrid en una Supercopa que acabó ganando.

Su primer 'palo'

No es la primera frase polémica que deja Isco en la semana. En sus primeras declaraciones como jugador del Sevilla, el malagueño mandó un 'recado' al club y a sus. entrenadores: "Entiendo que haya dudas (entre su nueva afición. En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar, de alguna manera por así decirlo", dijo.

"Ahora, esas dudas que hay me toca a mí disiparlas y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, decirles que voy a darlo todo y que voy a estar focalizado al cien por cien. Voy a demostrar el nivel que nunca he perdido. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que tengan dudas, pero me encargaré yo de disiparlas", añadía en su mensaje de días atrás.

