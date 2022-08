Tchouaméni: "Pude elegir el camino fácil yendo a otro club, pero es difícil decirle no al Real Madrid"

Aurélien Tchouaméni ya sabe lo que es ganar con el Real Madrid. El jugador francés de 22 años debutó en partido oficial en la Supercopa de Europa jugando varios minutos en la segunda parte ante el Eintracht Frankfurt. El centrocampista es la apuesta más firme del equipo blanco este verano después de que el club pagara 80 millones al AS Mónaco para hacerse con sus servicios. Este debe ser el primero de muchos en los que el jugador nacido en Rouen sea más importante.

Pero Tchouaméni no tiene prisa por tener más minutos. Desde su llegada se estableció un debate sobre si debía jugar él o Casemiro. En Francia creen que su nivel es para que incluso sea titular en el Mundial de Qatar 2022 y por eso le preguntaron tras levantar su primer título con el Real Madrid si corre riesgo su presencia con la selección francesa de fútbol por no ser indiscutible: "Podría haber elegido el camino fácil yendo a otro club, pero cuando llega el Real Madrid es difícil decir que no".

Acepta el reto de la dificultad que supone tener un hueco en el Real Madrid, sobre todo después del partido de Casemiro ante el Eintracht por el que fue nombrado MVP de la Supercopa de Europa. Aún así, Carlo Ancelotti anunció tras el encuentro que este año hará "más rotaciones" dejando entrever que este domingo incluso Tchouaméni podría tener su primera titularidad. El complicado calendario de esta temporada da opciones para todos. Mientras, Aurélien se gana el corazón de los aficionados con ese mensaje en el que entre líneas se podía leer el nombre del Paris Saint-Germain.

"Es bonito, es el Real Madrid. Es un club top, el mejor club del mundo, y hoy estoy muy contento de ganar mi primer trofeo con este club", eran las primeras palabras de Tchouaméni nada más ganar la Supercopa. Su debut le hizo sentirse "orgulloso" porque es un "premio tras mucho trabajo". Además, asume que ahora le toca "trabajar para jugar tantos minutos como sea posible". Aurélien dejó algunos destellos sobre el campo de su calidad.

Aunque sabe que hay mucho talento alrededor suyo. Lejos de pensar que eso le va a quitar oportunidades, Tchouaméni explica que "jugar con este tipo de jugadores, facilita las cosas". Sobre todo, el compañero que más le ha influenciado es Karim Benzema: "Veo el nivel que tiene y cuando llegué aquí inmediatamente me dije a mí mismo que no me equivoqué. Estoy súper feliz de estar aquí". El gesto que el delantero tuvo con el centrocampista lo dice todo.

Benzema, después de levantar su primer título como capitán, inmediatamente buscó tanto a Tchouaméni como a Antonio Rüdiger para que también disfrutaran del trofeo. Aunque se aprecia con dificultad por el tiro de cámara, en la fila de atrás se puede observar a los dos fichajes blancos completamente integrados en el plantel. Aurélien ya es uno más en el equipo con la gran colonia de franco parlantes que hay con Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Eden Hazard y el delantero que ganará el Balón de Oro este año.

Además, se ha ganado al vestuario con su trabajo en la pretemporada. Todo han visto su fuerza y su capacidad física además de su calidad. Alucinan con el que ya definen como un nuevo portento. Si el pasado verano les impresionó la preparación y la potencia de Camavinga, Tchouameni ha conseguido superar incluso aquella sensación de estupor y satisfacción. Han descubierto a una auténtica roca que no se cansa de correr, saltar, chocar, llegar a ambas áreas y tapar todos los huecos.

