El club de las 5 Champions: la generación inolvidable del Real Madrid que quiere entrar en la Historia

Cinco finales de la Champions League en nueve años. Lo del Real Madrid en la última década es irrepetible, como lo es la generación que este sábado en París (21:00 horas) tratará de levantar una vez más la Orejona. Sería la quinta para un total de nueve futbolistas, que se quedarían a una de la leyenda de Paco Gento.

La Galerna del Cantábrico dejó su registro en seis Copas de Europa y desde 1966, año en el que gana La Sexta, no ha habido otro que haya podido siquiera igualarle. El que más cerca está es Cristiano Ronaldo, que ganó una en el Manchester United y cuatro en el Real Madrid. El luso dejó el equipo blanco en 2018 y casi una decena de sus compañeros de aquel entonces igualarán su palmarés de ganar la final al Liverpool.

Benzema, Marcelo, Modric, Kroos, Casemiro, Carvajal, Isco, Bale y Nacho forman parte de la generación de la segunda era dorada del Real Madrid. Ganaron en Lisboa (a expeción de Kroos, que tiene una Champions del Bayern) y ganaron las tres seguidas de Milán, Cardiff y Kiev. Cuatro años después de La Decimotercera, son los supervivientes y se han ganado el derecho a volver a soñar con hacer historia.

Benzema

122 partidos con el Real Madrid y 19 con el Lyon

Titular en las cuatro Champions ganadas, solo marcó en una: la de Kiev, anotando el 1-0 tras aprovecharse de un error de Karius. Pero Benzema tiene un vínculo especial con esta competición, en la que en 2017 dejó aquella maravilla de jugada en el Calderón. Empatado a 86 con Lewandowski, es el tercer máximo goleador de la historia del torneo.

Esta temporada quedará por primera vez como máximo goleador, llegando a la final con 15. En las eliminatorias ha metido diez en cinco partidos seguidos. Esta es su Champions tanto como lo es de las remontadas del Bernabéu. En ellas siempre fue clave y ahora quiere conquistar París. El Balón de Oro le espera en octubre.

Marcelo

101 partidos con el Real Madrid

Marcelo se ha tirado más de tres lustros jugando la Champions con el Real Madrid. Es una leyenda del club y se despedirá de él en la final de la competición de las competiciones. El brasileño lo ha vivido todo, desde cuando no se pasaba de octavos hasta esas cuatro finales ganadas.

Esta temporada no ha contado apenas, pero ha sido titular en tres finales. En la que no lo fue, la de Lisboa, salió como suplente de Coentrao y marcó el 3-1 en la prórroga. En Cardiff asistió a Asensio en el 4-1 y en Kiev puso el balón que acabó en la chilena histórica de Bale, el 2-1. En París levantaría su primera Champions como capitán.

Modric

97 partidos con el Real Madrid y 8 con el Tottenham

El mejor recuerdo de Modric en la Champions siempre será el saque de esquina del minuto 93 que remató a gol Sergio Ramos. Ahí empezó la leyenda: de las botas del croata y la cabeza del camero. Siempre ha sido fundamental en cada éxito del Real Madrid, que si no se plantó también en la final de 2015 fue por una lesión de Luka.

Hoy día, con 36 años, sigue siendo vital. Ha sido titular en todos los partidos de las eliminatorias de esta Champions y ha dejado algún momento memorable. Modric ha vuelto locos a los rivales, especialmente al PSG. Una carrera suya de 28 metros en el Bernabéu inició la jugada del 2-1 blanco.

Sergio Ramos, momentos antes del gol de La Décima REUTERS

Kroos

84 partidos con el Real Madrid y 41 con el Bayern Múnich

Toni Kroos ya era campeón de Europa al aterrizar en Madrid en el verano de 2014. El equipo blanco lo acababa de ser y él lo fue un año antes, en 2013, con el Bayern Múnich. Los 35 millones que costó han sido la ganga del siglo. El alemán ha sido indispensable siempre y este sábado jugará su cuarta final de titular con el equipo merengue.

La CMK es historia del Real Madrid y del fútbol. Muy probablemente tenga en París su última final de Champions, siendo Fede Valverde su complemento ideal en estos momentos. Toni ha sido un cambio habitual esta temporada, pero su presencia en el once casi ni se negocia para Ancelotti.

Casemiro

72 partidos con el Real Madrid y 8 con el Oporto

A Casemiro se le recordará por lo que ya hemos hablado de la CMK en las tres Champions seguidas, pero no hay que olvidar que también tuvo su papel en La Décima. El Madrid no hubiera llegado a Lisboa de no ser porque el brasileño rescató al equipo en los cuartos contra el Borussia Dortmund. Y solo era un chaval.

En 2014 se acabó quedando fuera de la lista de Ancelotti, pero en las siguientes tres Champions ya fue indispensable. En Cardiff se sacó un zapatazo que ponía el 2-1 en el marcador contra la Juventus. En París volverá a ser titular.

Casemiro junto a Modric y Kroos tras ganar La Decimotercera

Carvajal

67 partidos con el Real Madrid

Dani Carvajal creció en el Real Madrid, se fue cedido al Leverkusen y volvió justo en el momento en el que se volvería a hacer historia en el club blanco. En la 2013/2014 se hizo fundamental y desde entonces ha sido el dueño del lateral derecho del primer equipo.

Carvajal las ha disfrutado esas cuatro Champions, pero también las ha sufrido. Al menos, dos de ellas. En las finales de Milan y Kiev se lesionó a mitad de partido y abandonó el campo entre lágrimas. Para él era duro dejar el campo en esos momentos y ver cómo se iba a quedar de la Euro de Francia y el Mundial de Rusia que se jugaron aquellos años.

Isco

62 partidos con el Real Madrid, 8 con el Málaga y 2 con el Valencia

Como Marcelo, Isco también se despide del Real Madrid con esta final de la Champions League. No ha jugado ni un minuto esta edición, por lo que la UEFA no le reconocería campeón si vence el Madrid al Liverpool y él no salta al campo. Ancelotti lo tendrá en cuenta, por el cariño que tiene a un futbolista que ha sido clave toda esta época.

Isco fue suplente en Lisboa y, junto a Marcelo, revolucionó el partido con la ventaja del Atlético. En Milan volvió a empezar en el banquillo, pero en las finales de Cardiff y Kiev tuvo sus grandes momentos. Quitó a Bale la titularidad y se convirtió en un fijo para Zidane.

Bale

57 partidos con el Real Madrid y 9 con el Tottenham

El tercero que se despide es Gareth Bale. Lo hace de una manera poco acorde a lo que fue, pero que va en la línea de lo que ha sido estos últimos cuatro años. Sus primeras cinco temporadas coincidieron con esas cuatro finales de Champions y es lo que quedará en la retina del madridismo con el tiempo.

Hablar de Bale es hacerlo de la BBC, del cabezazo en Lisboa que adelantaba al Madrid en la prórroga, del penalti cojo que marcó en la tanda de Milán y de su doblete en Kiev. En la final de La Decimotercera -como en la anterior- fue suplente, pero fue el héroe de la noche. Su chilena ante Karius es uno de los mejores de la historia de la Champions.

Gol de chilena de Bale al Liverpool. Foto: Twitter (@ChampionsLeague)

Nacho

50 partidos con el Real Madrid

En el Real Madrid siempre tiene que haber alguien como Nacho por necesidad. Siempre a disposición del entrenador y siempre al margen de los focos. Entiende como madridista de cuna lo que significa la Champions para el club y cada vez que ha saltado al campo lo ha dado todo.

No ha sido titular en ninguna final y solo jugó en Kiev al sustituir a Carvajal. Esta es probablemente la edición en la que más importante ha sido y siempre cubriendo huecos de bajas de sus compañeros. Que juegue en París será una recompensa, aunque si no lo hiciera no se vería de él más que la emoción que le ha acompañado en cada triunfo con esta camiseta. Heredero de Raúl y Ramos, cogerá el capote si hay celebración.

