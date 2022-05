Karim Benzema: "¿Kylian Mbappé? No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas"

Kylian Mbappé ha prometido a Karim Benzema darle explicaciones sobre su decisión de renovar con el Paris Saint-Germain. De momento, el jugador de fútbol francés del Real Madrid no quiere hablar sobre ello. El delantero merengue se ha mostrado centrado en la final de la Champions League que este sábado juegan contra el Liverpool en París. El '9' blanco ha calificado de "pequeñitas cosas" todo el revuelo que se ha formado en torno al incumplimiento de la palabra del futbolista que seguirá en el PSG con la entidad de Chamartín.

Benzema ha hablado con #Vamos este martes y así ha valorado la 'traición' de Mbappé. "Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final de Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas. No estoy enfadado, solo digo que estoy concentrado en la final de la Champions League. Es más importante centrarse en la final de la Champions League que hablar de otras cosas", expuso el delantero del Real Madrid.

El PSG anunciaba el pasado sábado la renovación del futbolista francés tras rechazar su fichaje por el Real Madrid. Mbappé llegaba a un acuerdo con el conjunto parisino para ampliar su contrato por otros tres cursos más. Es decir, hasta el 2025. Kylian dijo "no" al equipo blanco tras todo un año dando garantías al club sobre su firma, poniendo así un final inesperado al gran culebrón del mercado con la victoria de Qatar.

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

El delantero francés del Real Madrid, amigo personal de Kylian, había puesto mucho de su parte para convencerle y hacer de puente entre el club y la estrella nacional. Se había convertido en el mejor agente dentro de una negociación que se alargó durante meses para nada. El club blanco tenía a Benzema como una pieza clave dentro del anhelo de que Mbappé vistiera de blanco el próximo curso. Finalmente, no fue así y las publicaciones de Karim hacían presagiar que no le había sentado bien.

Mbappé, en conversación con el diario MARCA, reconoce haber visto estas publicaciones y asume que tiene una conversación pendiente con quien todavía parece ser su amigo: "Sí, sí. Vi a varios jugadores del Real Madrid publicando cosas. Estos asuntos son así, no tengo nada que decir. Por supuesto, cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim por qué me he quedado en el PSG porque tenemos una buena relación".

Benzema, sorprendido

También habló sobre este tema en una entrevista para La Sexta. "Cada uno decide su futuro. Estoy sorprendido como cualquiera", sentenció. El jugador francés del Real Madrid también ha pasado por los micrófonos de Real Madrid TV donde ha demostrado que están concentrados en la final y no piensan en nada más: "Tenemos que pensar en lo nuestro. Si hacemos eso tengo confianza en que van a salir las cosas. El PSG, el Chelsea o el Manchester City eran equipos favoritos para ganarla y aquí estamos.

