Gales defiende a Bale de las críticas en España: "Es una vergüenza, lo que pasa allí es espantoso"

Gareth Bale no está teniendo el final de temporada deseado. Carlo Ancelotti no cuenta con él y su participación en el Real Madrid es residual. Sin embargo, el galés está obligado a llegar en forma al término del curso para poder disputar con garantías la repesca que tiene con su selección y poder estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

Eso llegará en junio y antes tendrá que concluir la temporada con el equipo blanco, donde puede sumar un nuevo título de Liga y también otro de Champions. Sin embargo, mucho tienen que cambiar las cosas para que sea protagonista en el desenlace de la temporada. Durante toda su estancia en el equipo blanco ha sido objeto habitual de críticas, algo que no se ha llevado nada bien en su país.

Gales es su reducto de paz y cada vez que brilla con actuaciones memorables y goles importantes. Ahora, su actual seleccionador Robert Page ha querido salir en su defensa para denunciar la situación que vive en España donde los ataques de la prensa han sido constantes. Page considera que cuando va a la selección aprovecha para reivindicarse y eso es lo que le permite brillar a pesar de no haber tenido continuidad. También presume de estar en contacto con él y con sus mejores jugadores, tan importantes para las aspiraciones de éxito de un equipo con el potencial tan reducido.

"Gareth tiene todo el mérito de haber hecho que funcione con nosotros. Tenemos contacto antes de cada concentración y le pregunto qué necesita. Lo mismo ocurre con Aaron Ramsey. Yo retoco las sesiones".

Así considera su técnico cómo le afecta el no jugar de manera continuada cuando tiene que hacer grandes esfuerzos por su país: "Cuando Gareth ganó su partido número 100 el pasado noviembre, se lesionó la pantorrilla a los 20 minutos. Así que el hecho de no jugar te afecta. Eso me preocupa. Los entrenamientos no reproducen el tiempo de juego, así que hay que reconocerle la forma en que se las arregla para hacerlo con nosotros".

La fuerza de Bale

Page ha analizado en una entrevista con Daily Mail la situación que vive Gareth desde que está en Madrid y su complicada relación con la prensa, para quien se ha convertido en un blanco fácil cada vez que sucede algo en la 'Casa Blanca': "Es una vergüenza. Lo que pasa allí es espantoso, pero ese hombre tiene una fuerza mental que no he visto antes. Es el tipo más positivo que se puede conocer".

Además, destaca su papel dentro del vestuario como líder del equipo y le define también como la figura encargada de recibir a los jóvenes que llegan nuevos. Uno de los últimos casos ha sido con Thomas, el extremo del Huddersfield: "Cuando Sorba Thomas vino en noviembre, sólo había visto a Gareth en el FIFA. Pero Gareth llegó y se puso a hablar con él. Sorba tenía los ojos como platos. No se podía creer el tiempo que Gareth pasó con él.Es un tío muy normal y tenemos mucha suerte de tenerle".

