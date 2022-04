El mensaje de Dani Ceballos al Real Betis antes de la final de Copa del Rey: "Hoy es el día"

Dani Ceballos es tan bético como las trece barras. No es una novedad, pero este sábado lo ha vuelto a demostrar. El jugador del Real Madrid ha dedicado un mensaje cariñoso al Real Betis antes de que el equipo de Manuel Pellegrini juegue la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja. El de Utrera, que viene jugando buenos minutos con el conjunto merengue en las últimas semanas, vuelve a hacer crecer los rumores sobre su futuro.

"Por todo lo que hemos vivido. Por todos esos momentos, tanto los buenos como los malos. Por todo lo sufrido y por todo lo disfrutado. Por todos esos a los que emocionas. Por ese sentimiento con el que se nace. Hoy es el día. Hoy toca ganar la Copa. ¡Vamos Betis!", sentenciaba en su cuenta de Twitter el jugador blanco, que acompañaba estas frases con dos fotos, una celebrando un gol con la verdiblanca y otra de un tifo del Benito Villamarín.

Aunque Carlo Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. En el Benito Villamarín ansían el regreso del hijo pródigo la próxima temporada, y así lo confirmaba Antonio Cordón, director deportivo del cuadro verdiblanco en Radio MARCA: "Tarde o temprano los caminos del Betis y Ceballos se cruzarán. Eso está condenado. Tarde o temprano, sí". Al jugador seguro que le gustó escuchar eso.

Hace unos meses, el propio Ceballos explicaba cómo vive su beticismo. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz, pero ahora estoy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de temporada".

Ceballos es una de las figuras que se postula como protagonista durante el próximo mercado de traspasos de fútbol de verano. El andaluz se ha mantenido inédito por culpa de la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 casi hasta que comenzó el 2022. Aunque Ancelotti le ha dado la tentativa en algunos partidos, la realidad es que su salida parece más que una posibilidad. Ahí aparece el Real Betis, que ya sueña con un centro del campo de película.

Ceballos - Roca

Los verdiblancos están planteando una gran plantilla para la próxima campaña ante la posibilidad de volver a jugar en Europa. Se dan por cerradas incorporaciones como las de Luiz Felipe y Luiz Henrique. Pero en las últimas horas también se ha añadido un nuevo nombre que completaría una medular de mucho nivel. Marc Roca podría llegar en forma de cesión con opción de compra obligatoria, según informó Canal Sur Radio. El jugador no cuenta para el Bayern Múnich.

