Posible once del Real Madrid para el partido de La Liga contra el Getafe

El Real Madrid regresa a la competición doméstica tras su exhibición en la Champions frente al Chelsea. El duelo en Stamford Bridge dejó la versión más mágica de un equipo que sueña con todo esta temporada, pero que no debe descuidarse y seguir paso a paso. El siguiente está en el duelo de la jornada 31 de La Liga contra el Getafe.

El equipo de Quique Sánchez Flores llega al Santiago Bernabéu con ganas de dar la sorpresa en un duelo que se disputará este sábado a las 21:00 horas. Sin embargo, el Real Madrid tiene la ambición de dar un paso de gigante en lo que se refiere a cerrar el título cuanto antes.

Para ello, Carlo Ancelotti sigue dando vueltas a las opciones que tiene para configurar un once titular en el que se esperan bastantes rotaciones. Al menos de inicio. Y todo para preservar la salud de una plantilla que ha quedado tocada tras el extenuante duelo europeo contra los de Thomas Tuchel.

El nombre que más preocupa en estos momentos es el de Ferland Mendy. El galo no se ha ejercitado este viernes y será duda hasta última hora. De hecho, por eso el club madridista no ha facilitado una convocatoria oficial como viene siendo habitual el día previo al partido. Todo apunta a que no estará y que será Nacho su reemplazo en el carril zurdo.

Posible alineación del Real Madrid para el partido de Liga contra el Getafe EL BERNABÉU

Eso implica que el español no estará en el eje de la zaga y sí lo hará Eder Militao. El brasileño terminó con problemas el partido contra el Chelsea. Sufrió un golpe en la zona lumbar y se hizo daño en la rodilla. Sin embargo, el hecho de que no jugará la vuelta de Champions al estar sancionado hace que tenga muchas papeletas de ser titular contra los de Quique Sánchez Flores.

Ancelotti media más rotaciones

Las rotaciones podrían continuar en el centro del campo, aunque aquí no forzadas por lesión. Dos jugadores terminaron en la reserva ante los londinenses y podrían tener un merecido descanso. El primero de ellos es Luka Modric que, tras las lesiones, no pudo recibir su merecido reemplazo. Todo hace indicar que 'Carletto' le dará un respiro antes del segundo duelo de cuartos.

El otro que terminó con calambres y sin oxígeno fue Fede Valverde. El uruguayo se pegó una paliza terrible y fue clave en la victoria. Es precisamente eso, su categoría de indiscutible para la vuelta ante el Chelsea, lo que podría permitir la entrada de Camavinga en el medio junto a Toni Kroos y Casemiro. El brasileño tuvo un partido más tranquilo de lo habitual y el alemán gozó de minutos de descanso ante en Stamford Bridge.

Y arriba, todo apunta a que Ancelotti volverá a apostar por una tripleta atacante después de haber utilizado cuatro centrocampistas en Londres. Benzema y Vinicius, a pesar del desgaste, parecen fijos para seguir ampliando la racha de goles y triunfos. Y se busca un acompañante para la banda derecha. Ahí, la elección apunta hacia un Marco Asensio que parece estar ante una de sus últimas oportunidades de ganarse un puesto para no terminar en el mercado este verano. No son descartables las opciones de Rodrygo o incluso de Bale, pero el mallorquín es el favorito del italiano.

[Más información: Ancelotti: "Bale ha entrado en la historia del Real Madrid y quiere despedirse bien"]

