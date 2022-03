Así fue la dura entrada que acabó lesionando a Rodrygo Goes y pudo ser motivo de tarjeta roja

Rodrygo Goes se retira lesionado de Son Moix REUTERS

Muchos problemas físicos para el Real Madrid tras el triunfo ante el RCD Mallorca. Rodrygo Goes dio el susto cuando tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por los médicos del conjunto blanco, al no poder apoyar el pie derecho. En una disputa por el balón, Antonio Raíllo llegó tarde e impactó con la plancha sobre el tobillo del atacante. En el club merengue temen que tenga algún tipo de afección en el escafoides. Hasta el miércoles no habrá parte médico.

La entrada le valió la amarilla al jugador bermellón, aunque viendo lo aparatosa que fue y las consecuencias que tuvo, fue merecedora de roja. El jugador fue a por un balón dividido, se anticipó y Raíllo, que llegó tardísimo, impactó sus tacos en el pie derecho del brasileño, concretamente en el escafoides. La imagen fue estremecedora. El atacante se dolía en el suelo y tuvieron que entrar las asistencias médicas del Real Madrid.

Entrada de Antonio Raíllo a Rodrygo Goes

Entrada de Antonio Raíllo a Rodrygo Goes

Entrada de Antonio Raíllo a Rodrygo Goes

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan