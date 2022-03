Tensión entre el Bayern Múnich y Lewandowski en medio de los rumores con el Real Madrid

Robert Lewandowski no para. En el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el delantero marcó un hat-trick en los primeros 22 minutos de partido. Puso así en bandeja el billete para los cuartos al Bayern Múnich frente al Red Bull Salzburgo.

En Alemania, el futbolista polaco copa todas las portadas deportivas. Y es Bild el que incide en su futuro. Desde el famoso medio germano señalan que nadie entiende, ni los medios ni la afición ni el propio jugador, el porqué la continuidad de Lewandowski en el Allianz Arena sigue estando en el aire.

Según informa Bild, el propio Robert Lewandowski está sorprendido con el tema de su no renovación. Nadie del Bayern Múnich se ha acercado de manera directa a él para intentar resolver el culebrón. Bien es cierto que no acaba contrato este verano, sino en junio de 2023, pero no deja de resultar extraño que sabiendo el jugador que es y el rendimiento que continúa dando a sus 33 años no hayan avanzado las negociaciones.

Las 'novias' de Lewandowski

En toda Europa se sigue de cerca todas las novedades respecto al 'culebrón Lewandowski'. El último equipo con el que ha sido relacionado es el Manchester United. Aunque si hay un club que siempre ha estado ligado al nombre del internacional de Polonia, ese es el Real Madrid.

Lewandowski y Real Madrid han estado durante años unidos por los rumores tradicionales del mercado de fichajes. Los esfuerzos de la entidad española van encaminados a que Kylian Mbappé acabe vistiendo de blanco a partir del próximo verano. También se habla de Erling Haaland.

Con estos nombres en la agenda, parece difícil encajar a Lewandowski con lo que ya hay en el Real Madrid y lo que está por llegar. Sin embargo, algunas informaciones han apuntado en la dirección del Santiago Bernabéu. Así las cosas, si finalmente no acaba renovando con el Bayern Múnich, para el gran goleador la prioridad para su futuro sería el trece veces campeón de Europa.

Haciendo historia

Si el culebrón se extiende en el tiempo, Robert Lewandowski podría cansarse de esperar a que le ofrezcan lo que él considera que merece para seguir en Baviera. Y eso no es poco. Sobre todo después de ver cómo lideró al Bayern Múnich hacia la victoria frente al Red Bull Salzburgo.

El polaco marcó el primero del partido en el minuto 12. Lo hizo de penalti, pero fue una pena máxima que él mismo provocó. En el 21', nuevamente provocó un penalti para firmar el 2-0 desde el punto de los once metros. Menos de dos minutos después, redondeó su actuación con un nuevo gol.

Así, batió la marca de Marco Simone, quien marcó con el AC Milan el hasta la fecha más rápido hat-trick de la historia de la Champions League. Lo hizo en 24 minutos en la temporada 1993/1994. En la 2021/2022, Robert Lewandowski se hizo con el récord en tan solo 22 minutos.

