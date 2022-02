Benzema: "Siempre voy a forzar por el Real Madrid"

Un billete para los cuartos de final de la Champions League está en juego en la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El primer partido del duelo estrella de la ronda de la máxima competición del fútbol europeo se celebra en el Parque de los Príncipes. En la previa, Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Karim Benzema.

¿Cómo se siente?

"Claro que son muchas horas de trabajo. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar mañana el partido. Está claro que me siento bien, pero tengo que tener más sensaciones en el campo".

Decisión por tomar

"Bueno, de todas maneras, estar al cien por cien para mí lo más importante es estarlo en la cabeza. He recuperado bastante. Pero como he dicho antes, tengo que tener buenas sensaciones. Veré cuáles son el campo y luego decidiremos para el partido de mañana".

Recuperación

"Fue difícil. Cuando estás fuera del campo es difícil. He hecho trabajo en casa y Valdebebas por la mañana, por la tarde y por la noche. En mi cabeza estoy preparado. Estoy aquí para ayudar a mi equipo y si juego mañana voy a darlo todo en el campo".

Jugar contra Mbappé

"Es un partido muy grande. Jugar contra Kylian es especial porque jugamos juntos en la selección de Francia. Algún día puede llegar al Real Madrid, como todo el mundo sabe. Pero lo importante es ganar. Lo de amigos es para después".

Jugar en Francia

"Especial porque es jugar en la Champions, pero no porque juego en Francia. En Francia ya juego con la selección, pero ahora juego con mi club. Me siento bien con la gente. Ellos vienen al estadio para ver cosas buenas".

¿Benzemadependencia?

"No lo tomo como una dependencia porque el equipo ha sabido ganar sin mí. Pero lo importante es que estoy aquí y espero estar al cien por cien mañana para poder jugar. Pero tampoco hay que tomar riesgos. La temporada es larga".

Nuevo duelo ante Messi

"Messi es un jugador extraordinario, eso está claro. En Francia le piden más goles. Él es un chico que sabe mucho de fútbol. He jugado muchas veces contra él cuando estaba en el Barcelona. Pero cuando se habla de Messi solo hay que hablar de fútbol".

Karim Benzema, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Vuelta de Neymar

"Neymar, igual, es un jugador top. No sé si está al cien por cien. Para ellos será mejor si juega. Un partido no depende de un jugador. Neymar es como Messi. Son jugadores muy buenos y muy fuertes".

¿Quién es el favorito?

"Creo que no hay. En el fútbol de hoy no hay favoritos. Cualquiera puede llegar a la final. Mañana es un partido, 90 minutos. El que tiene más ganas puede ganar. Si miramos jugador a jugador, estamos todos igual. Creo que no hay favorito. Pero no solo en este partido. Creo que en el fútbol no hay favoritos ahora".

Estar al cien por cien

"Ya veremos para ganar. Estamos para hacer un gran partido. Ganar es una gran palabra. Hay que estar al cien por cien en el campo. Me voy a entrenar, tengo que estar bien y luego tomaremos una decisión".

Todo por el Real Madrid

"Siempre voy a forzar por mi equipo. Si tengo que forzar lo voy a hacer, pero tampoco forzar para lesionarme más, porque eso no es bueno para el equipo".

¿Le dirías a Mbappé 'ven ya a Madrid'?

"Tú se lo acabas de decir. Lo único que le puedo desear es que juegue un gran partido. Es un grandísimo jugador. Un joven jugador, pero grandísimo".

Sin valor doble a domicilio

"Estamos aquí para ganar, para hacer un gran partido. Luego pasa lo que pasa. Lo más importante es focalizar en nuestro juego, meter goles y ganar este partido".

Receta para ganar

"Concentración, ganas de jugar al fútbol y más que nada ayudar al equipo. Pero, sobre todo, estar feliz. Todo lo demás... también un poco de suerte. Pero lo fundamental es estar todos bien".

Karim Benzema, en rueda de prensa de la Champions League

¿Con qué jugador del PSG le gustaría jugar?

"No lo sé... Son buenos todos. No tengo a uno solo en mi cabeza. Como he dicho, son buenos todos".

Sobre el PSG

"Es difícil, la verdad. Juegan contra equipos que esperan detrás. Es complicado durante 70 minutos hacer el juego. A veces no es bonito de mirar. Cuando cuesta moverse, hay que esperar y ser pacientes. Pero para mí sigue siendo un equipo grandísimo. Tienen buena defensa, buena portería, tienen buenos centrocampistas y grandes individualidades. En la Champions, el equipo mejora. No se puede decir que es un equipo que tiene dificultades. Tiene muy buen nivel".

La Liga

"Hemos perdido puntos, pero estamos primeros en la tabla y nos encontramos bien para seguir ahí. Es verdad que cuando los equipos se cierran es complicado. Si no marcas en los primeros quince minutos, te pones nervioso. Hace falta también suerte".

¿Pensaste acabar tu carrera en la Ligue-1?

"Estoy focalizado en el Real Madrid. Cada año voy a seguir trabajando. Decir que voy a acabar en Francia es pronto para eso. Voy a seguir en Madrid. Para mí el Real Madrid es el mejor club del mundo".

