Mauricio Pochettino: "A pesar de nuestra plantilla, somos los aspirantes"

Arrancan las horas previas a los octavos de final de la Champions League. Mauricio Pochettino toma pala palabra para analizar el partido de mañana ante el Real Madrid, el duelo que se lleva esperando desde que en aquel extraño sorteo del mes de diciembre las bolas emparejaran al PSG y los españoles, aunque no estuviera exento de polémica. Este lunes, el argentino ha centrado su rueda de prensa en la recuperación de Neymar Júnior y en la expectación que genera el enfrentamiento de Kylian Mbappé.

Elección de portero

"Los mismos criterios de inicio de temporada. Está claro que después de 7 meses de competición, nos regimos por los mismos criterios. Cualquiera de los dos porteros que jueguen, van a rendir bien".

Gueye, baja

"No jugará el partido de mañana. Lleva mucho sin jugar y no ha podido jugar tras la Copa África".

Favoritismo

"No creo que haya más presión por un lado que por otro. El Madrid es uno de los más grandes del mundo. No es solo cuestión de jugadores o cuerpos técnicos, es cuestión de una fortaleza de una estructura como club. Cuando se gana siempre es debido a un conjunto de cosas que hacen que los clubes muestren ese poderío. Creo que no hay favorito. Es una eliminatoria que podría ser una final de Champions. Creo que el PSG lleva 50 años queriendo ganar este título. Somos los aspirantes".

Messi

"El equipo está bien, no hace falta hablar en un partido como este. Todo el mundo está excitado. A Leo lo veo bien y con ganas. En partidos decisivos y noches importantes, su talento y experiencia juegan un papel fundamental".

Su plantilla

"Si hay una cosa importante es ver que el único lesionado que tenemos es Sergio, tenemos la plantilla al completo. Somos el equipo menos goleado de la liga. El talento no está solo en crear goles, si no también está el talento defensivo, que es fundamental también. A veces hay una expectativa desmedida, que no entiende de contextos y circunstancias. Desde verano estamos viviendo mucha confusión. Por suerte, tenemos un gran equipo técnico y un club. Lo más importante es mañana y vamos a darlo todo para sacarlo adelante".

