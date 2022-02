Alerta amarilla en el Real Madrid: Casemiro y Ferland Mendy, en peligro ante el PSG

La Champions League regresa este martes. Lo hace, además, con la eliminatoria estrella de los octavos de final. El Paris Saint-Germain - Real Madrid acapara prácticamente todas las miradas. También la figura de un Kylian Mbappé que se debate entre la renovación o el fichaje por el club blanco. Pero hay más nombres propios en este duelo.

Dos de ellos son los de Casemiro y Ferland Mendy. Ambos llegarán al Parque de los Príncipes apercibidos de sanción. Durante la fase de grupos, los dos jugadores merengues vieron dos tarjetas amarillas. Así las cosas, si ven otra cartulina en París, se quedarán sin poder jugar el duelo encuentro de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.

En la máxima competición del fútbol europeo se cumple ciclo de amonestaciones tras ver la tercera tarjeta amarilla. A partir de ahí, cada vez que se llegue a un número de cartulinas impar. Eso sí, en semifinales todos los jugadores quedan limpios en su casillero personal. Esto para que no pase lo que ya sufrió Xabi Alonso en 2014, cuando se quedó sin jugar la final de la Champions frente al Atlético de Madrid.

En peligro

Ferland Mendy y Casemiro vieron la amarilla frente al Shakhtar Donetsk en el Santiago Bernabéu. Además, el francés también fue amonestado ante el Sheriff en Tiraspol, mientras que al centrocampista le mostraron cartulina también contra el equipo moldavo, pero en casa.

Ferland Mendy hace un gesto de agradecimiento a un compañero tras una clara ocasión del Real Madrid REUTERS

La baja de cualquiera de los dos sería muy importante en esta eliminatoria que es vista como una auténtica 'final anticipada'. Ferland Mendy es una de las caras nuevas de la convocatoria del Real Madrid. Durante las últimas semanas ha permanecido al margen. Todo apuntaba a que volvería ante el PSG y así ha acabado sucediendo. La otra gran novedad en la lista de convocados es el regreso de Karim Benzema.

Aunque todavía habrá que ver si Ferland Mendy juega desde el inicio frente al PSG o no. Antes del duelo contra el Villarreal, Carlo Ancelotti ya afirmó que aún no estaba listo: "No está para el partido de mañana, pero creo que sí lo estará contra el PSG. Ya ha entrenado con el equipo varios días y creemos que avanza bien". Arriesgar o no arriesgar. Esa es la cuestión.

