La decepción de Sergio Ramos: su ausencia en el PSG - Real Madrid de Champions, un duro golpe

Neymar Júnior llega a tiempo para el primer asalto de la trascendental eliminatoria contra el Real Madrid, Sergio Ramos no. El andaluz tampoco se ha podido ejercitar esta mañana con sus compañeros en Camp des Loges y, pese a que no hay comunicado oficial por parte del PSG, no va a entrar en la lista de Mauricio Pochettino para este martes. Aquejado otra vez de problemas en el gemelo, el futbolista está desolado por perderse esta cita que tenía marcada en rojo.

Temporada aciaga para Sergio Ramos, que apenas ha jugado cinco partidos desde que llegó en verano a París. Lo hizo lesionado, con dolor en la rodilla. Después fue el sóleo el que le imposibilitó el debut, que no se produjo hasta finales de noviembre, fecha concretamente en la que Neymar se torció el tobillo. El brasileño ha entrado en la convocatoria de Champions League, aunque todo indica a que partirá como suplente. El español esperaba verse en esa misma circunstancia.

Sergio Ramos no ha llegado a tiempo para disputar uno de los partidos más importantes de su vida. Es un duro golpe para el futbolista que no consiguió salirse con la suya en la negociación con Florentino Pérez, que llegó a París como un ídolo y seis meses después es visto como un fiasco. Ha tenido al club pendiente de su cuerpo desde el primer día que llegó y pasó el reconocimiento médico. El PSG sabía que fichaba un jugador con problemas. Pero compensaba la operación.

Sergio Ramos celebra un gol con el PSG. AFP7 / Europa Press

Contaban en París con que estaría en su plenitud en esta época de la temporada donde se disputan los títulos. Ni los planes más pesimistas podían imaginar que el central estuviera inmerso en una espiral de lesiones que le impiden jugar dos partidos seguidos. El PSG confió en un campeón para su gran objetivo. Merecía la pena incorporar a un ganador, un jugador con jerarquía y experiencia en situaciones límites. Ahora buscará recuperarse para la segunda cita en el Santiago Bernabéu.

Una decepción

La primera gran decepción ya está aquí. En Francia están defraudados con los seis meses que lleva Sergio Ramos en el PSG. Medios afines al club, como Le Parisien, hablan del principio del fin de sevillano. Filtran que puede haber una rescisión de contrato. Las críticas de los periodistas apuntan al peor fichaje que ha hecho el club parisino en los últimos años. Lo califican como el menos rentable. En las redes sociales, el nivel de indignación y enfado es mayor y abundan los descalificativos.

A pesar de las críticas que recibe en Francia, sobre todo por la falta de regularidad en su juego, y la ausencia de Ramos, si algo hay que destacar del PSG es la fortaleza defensiva que ha mostrado en lo que llevamos de año. En 2022, los parisinos únicamente han encajado dos goles, habiendo ya jugado ante equipos como Lyon, Lille o el Rennes el pasado viernes. Estadísticas que, indudablemente, refuerzan a Pochettino a tan solo dos días de enfrentarse al Real Madrid.

