Posible alineación del Real Madrid para el partido contra el Granada de La Liga

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu y lo hace con ganas de quitarse el mal sabor de boca por la eliminación de la Copa del Rey. Los de Carlo Ancelotti reciben al Granada con la misión de seguir sosteniendo el liderato de La Liga y demostrar que no depende únicamente de sus dos máximos goleadores, Benzema y Vinicius. Primera vez en la temporada que no está ninguno de los dos y hay que dar con una solución.

El foco, ante las bajas de Karim y Vini, estará en el ataque que alinee Ancelotti. En San Mamés, sin Benzema, Carletto apostó por Asensio de falso '9' y Rodrygo y Vinicius en las bandas pese a venir directos de su concentración con Brasil. Benzema sigue siendo baja por lesión, con la cabeza puesta en el partido de Champions ante el PSG, y Vinicius se cae también para cumplir sanción por acumulación de amarillas.

Ancelotti tendrá que tirar de los futbolistas que menos cuentan. Ante el Athletic se formó la polémica en torno a Eden Hazard, Gareth Bale y Luka Jovic, al no jugar un solo minuto ninguno de ellos. Contra el Granada es de esperar que uno o dos de ellos aparezcan en el once titular, aunque el italiano tiene otras alternativas que no hay que descartar.

El once del Real Madrid ante el Granada

La lógica dice que Jovic ahora sí ocupará la posición de '9', dado que no funcionó jugar sin una referencia goleadora en Bilbao. Además, Ancelotti ha llamado al canterano Latasa como plan B. Y en las bandas aparecen las complicaciones. El entrenador tiene a Rodrygo y Marco Asensio como dos jugadores de confianza, pero ninguno de ellos hizo un buen papel en Copa. Habrá que ver si se cae alguno de los dos del once y, en ese caso, si entra Hazard o Bale al equipo. El belga cuenta con más opciones.

En el centro del campo, lo esperado es que Ancelotti siga manteniendo a la CMK: Casemiro, Modric y Kroos. Eso sí, que Luka jugara los 90 minutos en San Mamés bien podría ser suficiente motivo como para darle descanso ahora. De ser así, Fede Valverde, ya descansado tras volver de Uruguay, podría partir de inicio en el Bernabéu.

Alaba, como central

En cuanto a la defensa, vuelve Carvajal y, pese a que Nacho estuvo bien en Copa, regresaría también la pareja de centrales Militao-Alaba. Ante el Athletic, Ancelotti volvió a poner a Alaba en banda izquierda y quedó claro que sin él por el centro se pierden facultades en la salida de balón. Marcelo vuelve de su sanción y, mientras Mendy se recupera, tendría la oportunidad de volver al once. Courtois, bajo palos.

[Más información: Luka Jovic no encuentra su sitio en el Real Madrid: la baja de Karim Benzema no mejora su situación]

Sigue los temas que te interesan