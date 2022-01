El gesto de Modric con un niño que enamora al Real Madrid: la intrahistoria

El pasado domingo, el Real Madrid recibió al Elche en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo blanco no pudo ganar, pero sí firmó un empate que supo a gloria. Cuando los merengues estaban a punto de perder, Eder Militao apareció en el descuento para salvar un punto. Después del encuentro, llegó el momento más emotivo del día.

Luka Modric regaló su camiseta a un pequeño aficionado. Un niño para el que el centrocampista croata es todo un ídolo. Emoción desbordada para él. Y encima en un partido en el que el '10' madridista marcó uno de los goles del equipo de Carlo Ancelotti.

Después de ese bonito gesto de Modric, que ha aplaudido muchísimo el madridismo en las redes sociales, el padre del niño lanza una petición al futbolista. El deseo ahora es que su mensaje llegue hasta el jugador balcánico y que este pueda firmarle la camiseta a su hijo.

Hola @realmadrid soy el papá de Daniel. El niño que se ha hecho viral gracias al detallazo del gran @lukamodric10 Está feliz, en una nube. Ayer me decía que soñaba con que se la firmará. Podría ocurrir? Decidme que debo hacer para ello y lo haré. Mil gracias y HALA MADRID!! pic.twitter.com/RXtf6R4iOP — ruben maniega (@cepi82) January 25, 2022

"Hola Real Madrid, soy el papá de Daniel. El niño que se ha hecho viral gracias al detallazo del gran Luka Modric. Está feliz, en una nube. Ayer me decía que soñaba con que se la firmará. ¿Podría ocurrir? Decidme que debo hacer para ello y lo haré. ¡¡Mil gracias y HALA MADRID!!", escribió Rubén Maniega en su perfil de Twitter.

La repercusión de este tuit ha sido muy grande. Cientos de aficionados del Real Madrid han seguido mencionando tanto al club blanco como a Luka Modric en la famosa red social del pajarito azul. "Ojalá el gran Modric y el Real Madrid cumplan su sueño" o "Twitter, hazlo posible", son algunos de los mensajes que más se han repetido en Twitter.

Un número 1

El croata no es solo un número 1 en el campo, sino también fuera de él. Este no es el primer gesto que le hace a un fan. De un niño a la abuela que robó todos los corazones hace unos meses. En un vídeo que se volvió viral, Elvira, una mujer zamorana de 80 años, profesó su devoción por Modric. El '10' no lo dudó y le respondió: "Hola señora Elvira. ¿Cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu vídeo. Espero conocerte pronto. Que sepas que tengo un regalo para ti que te voy a dar cuando nos veamos".

