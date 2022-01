Lewandowski vuelve al radar del Real Madrid: el Bayern tiene problemas con su renovación

Cuando todo parecía enfocado a los habituales nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland en el mercado del Real Madrid, llega Lewandowski y se mete en pelea. El delantero polaco del Bayern de Múnich no se rinde y sigue manteniendo vivo su sueño de vestir de blanco. Sabe que tiene una gran oportunidad el próximo verano y no la quiere dejar escapar.

Por eso, su proceso de renovación con el Bayern está totalmente enquistado. Es lo que se puede deducir de las palabras ofrecidas por el presidente de la entidad bávara cuando se le ha preguntado por las renovaciones que está llevando el equipo. Jugadores como Goretzka o Coman ya han firmado para seguir, pero otros como el ariete polaco se resisten.

Es una realidad confirmada desde el club alemán y viene a reforzar las informaciones que ya han surgido en torno a la situación de 'Lewy' en los últimos meses. El flamante The Best no quiere continuar en el Bayern y está forzando la máquina para la que sería su última gran aventura. Y quiere que sea jugando de merengue en el nuevo Santiago Bernabéu.

Su todavía presidente Hebert Hainer ha confirmado que están en conversaciones con varios jugadores de la plantilla para continuar con su política de renovaciones. No obstante, el '9' no está en esos elegidos entre los que por ejemplo sí se encuentra Niklas Süle. El central, pretendido por equipos como el FC Barcelona, termina contrato en junio y el club bávaro le quiere retener para no vivir otro caso David Alaba.

El sueño de Lewandowski

De momento, el caso de Lewandowski no se parecería al de Alaba, ya que no podría llegar gratis en caso de salir este verano. Pero sí se asemejaría al de otro gran jugador llegado desde Múnich en el mercado estival previo a la finalización de su vínculo. Se trata de Toni Kroos, que llegó al Real Madrid a precio de saldo para hacer historia. Pocas cantidades de dinero se han invertido mejor que aquellos escasos 25 millones de euros.

Por ello, Lewandowski sigue manteniendo su fe de poder llegar al Real Madrid este verano. Sabe que si tensa la cuerda de su renovación podría tener opciones. Además, su agente Pini Zahavi lleva varios meses también moviendo sus hilos en Europa para que se hable y mucho del delantero de la selección polaca.

Él siempre ha tenido la ambición de jugar con el escudo del Real Madrid y ha estado a punto de conseguirlo en varias ocasiones. Por eso quiere pelear por esta oportunidad antes de que termine su carrera profesional. Su llegada ahora le daría a los blancos el mejor momento de su carrera, cuando está considerado como uno de los mejores del mundo y no solo como un gran goleador.

Aunque el Real Madrid no le tiene entre sus prioridades, lo cierto es que se busca un gran golpe para el próximo verano. O seguramente varios. Si Mbappé y Haaland están en la punta de lanza, el nombre del polaco podría ser un gran recambio si el delantero noruego no pudiese llegar por no salir del Borussia Dortmund o por terminar recalando en otro equipo. Sería un traspaso mucho más económico.

Un verano clave

La llegada de Robert Lewandowski al Real Madrid supondría la unión de los dos mejores delanteros del planeta. Un compañero ideal para Karim Benzema, que podría aparecer en una posición más retrasada para entrar más en juego y participar en la elaboración de desde la base. Y junto a ellos dos balas como Vinicius Junior y Kylian Mbappé, una delantera de ensueño.

El propio Hebert Hainer en su conversación con Sky Sport ha dejado caer que no tiene nada claro qué va a suceder con el ariete polaco, ya que de momento no quiere hablar de renovaciones. Reina una calma un tanto extreña en el asunto, ya que aunque no tienen prisa porque su contrato termina en 2023, lo cierto es que si tuviera que salir tendría que hacerlo este verano para poder sacar algo de beneficio por él.

Sería un traspaso bastante reducido, lo que también abre una gran oportunidad para que grandes equipos como el Real Madrid entren en la pelea. Además, en caso de abandonar la entidad alemana, a Lewandowski también le interesa que sea cuanto antes para poder darle a su nuevo destino un mayor número de años de fútbol. Su estado de forma es el óptimo y físicamente es un portento que se cuida al milímetro y que cada curso va a más. Tiene 33 años y todavía quiere seguir siendo el mejor goleador del mundo.

