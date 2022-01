Ancelotti: "El equipo ha estado de vacaciones hoy, no era el mismo que antes del parón de Navidad"

El Real Madrid no hizo un buen partido en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe y cosecharon una inesperada derrota en el primer partido del 2022. Los blancos pagaron muy caro un error de Eder Militao en la primera mitad que propició el gol de Enes Unal. Después, no supieron imponer su ley en el encuentro y terminaron cediendo.

Ancelotti compareció en rueda de prensa y fue muy sincero con sus jugadores, reconociendo que no habían hecho un buen partido y que, a pesar de tener ocasiones, seguramente no hicieron méritos suficientes para sacar los tres puntos. Eso sí, el entrenador italiano adjuntó que quizás un punto sí merecían haber sacado y que ese fue en realidad el premio que perdieron.

Lo cierto es que el equipo de Quique Sánchez Flores realizó un partido muy bueno, defendiendo con dureza y buscando todo el tiempo continuos duelos para que el físico le ganara al talento. A pesar del buen partido de Modric, el más acertado en los blancos, la victoria se quedó en casa y La Liga vuelve a ganar en emoción.

Falta de reacción

"La reacción la hemos tenido en los primeros diez minutos. Después nos hemos puesto nerviosos y hemos perdido balones fáciles. El fallo del gol ha sido de un jugador que venía haciéndolo muy bien en defensa. No hay mucho que decir de este partido, parece que hemos tenido un día más de vacaciones, este no era el equipo que había antes de Navidad. Puede ser un toque de atención, el equipo ha estado de vacaciones".

Alaba y Mata pelean por un balón suelto en el Getafe - Real Madrid Reuters

Preocupación y dudas

"Absolutamente no. Siempre preparar estos partidos después de Navidad con jugadores viajando mucho no es fácil. Pero hablar de esto es buscar excusas y no quiero eso, no hemos jugado. No merecíamos ganar, pero tampoco perder. Hemos perdido un punto y miramos hacia delante".

Protestas reiteradas

"Determinante no ha sido el arbitraje. Si el árbitro hubiera hecho buen partido podría haberlo sido. Me enfadé porque en el primer tiempo terminamos con dos amarillas, las dos para nosotros, para Rodrygo y para mí, y creo que debería haber sacado otras más".

Crítico con el equipo

"Ayer después del entrenamiento les dije que me había gustado mucho porque vi al equipo enchufado y con concentración. Entonces ahora no es una crítica, es lo mismo que les he dicho a ellos. Todos tenemos responsabilidad porque quizás el entrenador también ha estado de vacaciones. Seguimos siendo líderes y estamos con motivación. No hacemos dramas".

Jugadores señalados

"No hay jugadores señalados. Hay jugadores que no han hecho un buen partido, pero señalar no. Por ejemplo, Benzema no ha hecho un buen partido, pero señalarle es demasiado".

Los jugadores del Getafe celebran su gol mientras Benzema protesta Reuters

La suplencia de Hazard

"La decisión de poner a Asensio y Rodrygo son por pequeños detalles de los entrenamientos. He preferido empezar con ellos y que no iban a aguantar los 90 minutos porque han tenido Covid. Después sabía que estaba Hazard brillante para intentarlo. Lo ha hecho con Marcelo aunque no han tenido muchas oportunidades".

Opciones de Marcelo

"El equipo lo había bien en los últimos partidos. Cuando un encuentro se complica claro que Marcelo te da opciones en ataque, pero nada más, las decisiones son así".

