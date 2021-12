Raiola ofrece al Real Madrid a De Ligt, el central al que Militao ganó la batalla en 2019

Sigue el tour de Mino Raiola por los medios de comunicación para poner a sus futbolistas en el mercado de fichajes. Lo ha hecho con Erling Haaland y ahora repite la jugada con otro de sus representados con mayor valor: Matthijs de Ligt. El central holandés, actualmente en la Juventus, estaría buscando nuevo destino según el italiano y ponen al Real Madrid en la pelea por él.

"Matthijs está listo para dar un nuevo paso, él también lo cree", ha dicho Raiola en la televisión holandesa NRC. De Ligt (Leiderdorp, Países Bajos; 1999) aterrizó en la Juventus hace dos temporadas, en la 2019/2020, y junto a su agente planea un cambio de aires el próximo verano.

Sobre su posible destino, dijo esto: "Todos podemos pensar en los clubes a los que puede ir Matthijs. Con el debido respeto, pero ese no es el Fortuna Düsseldorf. Luego tenemos que ver en el verano cómo es el mercado y la situación desde un punto de vista deportivo". Y señaló que no tiene por qué acabar jugando en la Premier League: "No tiene que ser clubes de la Premier League, también podría ser Barcelona, Real Madrid o Paris Saint-Germain".

Matthijs de Ligt

Al igual que hizo con Haaland, del que señaló en público una lista de posibles equipos en los que podría acabar, Raiola repite el gesto con De Ligt y vuelve a poner tanto a Real Madrid como a Barcelona sobre la mesa. Otro guiño del italiano a los dos grandes del fútbol español aunque el primero tenga otras prioridades en el mercado y el segundo tenga antes la misión de arreglar su graves problemas económicos.

No es la primera que a Madrid y Barça se les relaciona con De Ligt. En el verano de 2019, en el que acabó saliendo del Ajax, ambos clubes también fueron incluidos en la pelea por su fichaje. El central era entonces una de las revelaciones de Europa tras alcanzar las semis de la Champions League con el conjunto neerlandés.

El Madrid eligió a Militao

El Madrid desestimó entrar en la subasta por De Ligt, que acabó costando 75 millones de euros más 10,5 en variables, para lanzarse a por el fichaje de Éder Militao, con un precio de 50 'kilos' para sacarle del Oporto. El brasileño se veía como un jugador que encajaría mejor en el equipo y, tras pasar un periodo de adaptación, ha quedado claro que el Madrid acertó en su contratación.

De cara al próximo verano, el Madrid no descarta fichar a otro central que cierre su defensa tras la llegada de David Alaba hace unos meses. De Ligt no parece estar entre los favoritos, siendo el alemán Antonio Rüdiger el que lidera la carrera. El todavía jugador del Chelsea termina contrato a final de temporada y no hay indicios de que vaya a renovar, lo que facilitaría su llegada al equipo blanco como futbolista libre.

Por su parte, el Barça ya estuvo muy interesado en De Ligt tras su explosión en el Ajax. Quiso que el central acompañara a su compatriota y amigo Frenkie de Jong en el salto a las filas culés, pero la Juventus se llevó la puja. Raiola se reunió recientemente con Joan Laporta y, además de Haaland y otros futbolistas como Pogba, Mazraoui o Januzaj, también se habló de De Ligt.

[Más información: Haaland tiene un caro peaje: la impresionante comisión que quiere Mino Raiola por su fichaje]

Sigue los temas que te interesan