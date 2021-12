El Real Madrid se acoge al 'efecto Vinicius' para aprovechar la oportunidad ante el Athletic

Diciembre comienza en el fútbol español con un plato fuerte: el partido aplazado de la novena jornada de La Liga entre el Real Madrid y el Athletic Club. Dos equipos que se encuentran bien colocados en la tabla. El más goleador ante el que menos tantos encaja. Y con la noticia del regreso de Eden Hazard a una convocatoria del conjunto blanco.

El Santiago Bernabéu es el escenario de este primer encuentro de la temporada entre merengues y leones. Un estadio en el que el Athletic desde el 19 de febrero de 2005, 0-2 con goles de Del Horno e Iraola. El equipo de Bilbao busca romper con la historia, pero ante sí tiene a un Real Madrid que es el líder de la competición doméstica y que tiene la oportunidad de poner tierra de por medio en la tabla.

Para ello el equipo blanco cuenta con el 'efecto Vinicius'. El extremo brasileño es el jugador del momento y más después de su auténtico golazo frente al Sevilla, que sirvió para dar tres puntos más al Real Madrid de Carlo Ancelotti. El '20' es el futbolista temer y eso es algo que no ha olvidado Marcelino García Toral en la previa.

Vinicius Jr. anima a sus compañeros durante el partido frente al Sevilla REUTERS

"La mejor manera es que reciba los menos balones posibles. Está con mucha confianza y en estado de gracia. Aquello que se le achacaba, la efectividad, la está teniendo ahora. El domingo mete un golazo extraordinario. Hay que estar atentos a las ayudas e intentar que los pasadores tengan las menos opciones sobre él. Es un jugador capaz de coger el balón a 60 metros y llevarlo al área", apuntó el técnico del Athletic.

Y es que Vinicius Júnior es un fijo en el once titular, quien volverá a compartir tridente con Karim Benzema y Marco Asensio. En el banquillo esperarán una oportunidad Eden Hazard y Rodrygo Goes. Ellos no rotarán, pero sí se esperan cambios tanto en el centro del campo como en la defensa. Apuntan a ser de la partida tanto Nacho Fernández como Fede Valverde, así como Lucas Vázquez también tiene opciones en el lateral derecho.

Ancelotti se mantendrá así en el guion de sí a las rotaciones, pero con 'cuidado'. "No me preocupa, pero tengo que evaluarlo. La dinámica del equipo es muy buena, yo creo que rotar para rotar no. Si hay desgaste físico es mejor evitar riesgo. Pero si el jugador se ha recuperado bien es una evaluación que tengo que hacer cada día", tal y como advirtió el italiano en rueda de prensa.

La racha del Athletic

Los leones no ganan en el Santiago Bernabéu desde 2005, pero en lo que se refiere a la presente temporada, el Athletic todavía no conoce la derrota este curso. Se llevó la victoria en Vigo (0-1) y empató en el resto de salidas, un total de seis, frente al Elche (0-0), Atlético de Madrid (0-0), Valencia (1-1), Espanyol (1-1), Real Sociedad (1-1) y Levante (0-0).

Marcelino García Toral tiene a su favor que cuenta con un auténtico muro. El Athletic Club es el equipo que menos goles encaja en La Liga 2021/2022, pero también acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Cuatro puntos de quince posibles ha sumado el conjunto vasco y, además, no cuentan con Íñigo Martínez para visitar el coliseo madridista, así como tampoco con Asier Villalibre.

Real Madrid - Athletic Club

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Asensio, Benzema y Vinicius

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga; Nico Williams, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00.

Sigue los temas que te interesan