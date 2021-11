Haaland ve naufragar a su Dortmund: debacle antes de un traspaso inevitable

Situación límite del Borussia Dortmund en la Champions League. Ni el conjunto alemán se cobró la venganza por la goleada encajada hace un par de semanas ni el Ajax se amilanó ante la temible afición germana. Remontada y victoria para el cuadro holandés en Alemania para certificar el pase a los octavos de final y dejar tocado al equipo de un Erling Haaland que vio la debacle desde la grada por su lesión que le tendrá fuera de los campos hasta 2022.

Comenzó mejor el Borussia y estuvo a punto de adelantarse en numerosas ocasiones hasta que el colegiado le hizo un feo. A pesar de revisar la jugada en el VAR, fue expulsado Hummels por una entrada a Antony que pintaba, como mucho, a amarilla. Tiró de carácter el Dortmund y terminó poniéndose por delante gracias a un penalti que marcó Reus. La falta de oxígeno comenzó a notarse a partir del 70', momento en el que Tadic puso las tablas tras un centro de Antony que no se quedó satisfecho. Volvió a asistir a Haller para poner por delante a los suyos y le volvió a servir en bandeja el 3-1 a Klaassen para que aniquilar a un Borussia que añora a Haaland.

El noruego precisamente se lesionó en el otro encuentro ante el Ajax. Haaland sufrió un desgarro en un músculo de la cadera que no le impidió terminar ese encuentro de Liga de Campeones pero por el que todavía no ha podido volver a jugar desde entonces. Se estima un tiempo de baja superior a dos meses, por lo que ha dicho adiós al 2021 tendría que reaparecer recién comience el año próximo. Para ese momento, el Dortmund podría no estar ya en la Champions si no hace una machada en los dos próximos partidos.

El Dortmund se queda con 6 puntos, a expensas de jugar en Lisboa, donde se jugarán la mayor parte de sus opciones de estar en los octavos. Con los resultados de hoy, el Ajax se clasifica como primero de grupo con 12 puntos, por lo que ya no puede optar a esta plaza. Peleará por la segunda con el Sporting de Portugal, con los que están empatados a seis puntos. Por suerte, el puesto en Europa League no peligra porque el Besiktas tiene cero puntos.

Traspaso inminente

Desde Alemania ya estiman que la salida del noruego se producirá en 2022. El Real Madrid, a la cabeza de la puja, se mantiene al tanto de todo lo relacionado con el ariete. Lo último son unas palabras de Volker Struth, representante de Toni Kroos, entre otros, y gran conocedor de cómo funciona todo en el mercado de fichajes alemán. Eso sí, lo cifra en unos números multimillonarios, entre 250 y 300 millones de euros.

Mucho se ha hablado si el Bayern Múnich se lanzaría a por el noruego el próximo verano y lo que esto podría suponer respecto a la situación de Robert Lewandowski, el gran goleador del equipo muniqués. Según Struth, el Bayern no podría llegar en ningún caso a darle un salario de 50 'kilos' por temporada. En cualquier caso, en la Premier League están muy atentos con el Manchester United y el City a la cabeza.

