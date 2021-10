Camavinga explica cómo se adaptó al Real Madrid: "Modric y Benzema me llaman por otro nombre"

Eduardo Camavinga ha caído de pie en el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. El futbolista francés se ha metido a la afición blanca en el bolsillo y ya es considerado uno de los jugadores del momento en La Liga. Candidato a fichaje del año, el joven jugador ha vuelto a explicar secretos de su rápida adaptación. En esta ocasión lo ha hecho en una entrevista en RMC, donde ha desvelado alguna cuestión jocosa.

"Me sorprendió, son jugadores humildes y me hicieron sentir como en casa. Aunque no hablo mucho español, es divertido. Modric y Benzema me llaman por otro nombre, que es secreto y no voy decirlo, pero significa que ya estoy bien integrado", sentenció el futbolista. Él mismo explicaba unos días antes en otra entrevista que estaba teniendo problemas para entenderse con los jugadores por el hecho de no conocer el idioma.

Su compatriota ha sido una persona clave para esta adaptación. "Karim me tranquilizó. Podemos hablar francés juntos, y él me explica todo. En cuanto necesito algo, le pregunto. En la mesa, estoy a su lado y nos reímos. Cuando reímos, es porque va bien", argumenta Camavinga. El Real Madrid tiene a la joya de la corona de la nueva hornada de centrocampistas. Las próximas fechas serán determinantes en su inclusión en el equipo y servirán para fijar su hoja de ruta.

Eduardo Camavinga, en un calentamiento con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

Pasados unos días, consciente de la expectación que había respecto a su potencial, ha culminado su adaptación al equipo siguiendo una inclusión paulatina pero efectiva con el conjunto merengue. Una de las razones de la llegada de Camavinga al Real Madrid es la necesidad de iniciar la transición del centro del campo. Modric, clave en el puesto y con cierta veteranía, encara ya su recta final en la élite. Su aparición ha acabado dando sus frutos.

A sus 18 años, el medio francés jugará sus primeros minutos como nueva estrella de la entidad. El centrocampista despuntó en el Rennes hace dos temporadas. Nada más dar sus primeros pasos en el fútbol de élite, con 16 y 17 años, Camavinga se ganó un hueco entre los principales rostros de la Ligue-1. Ahora, Camavinga puede converirse en el comodín perfecto de Carlo Ancelotti. Su hora en el club merengue ha llegado.

[Más información: Camavinga se abre sobre su fichaje por el Real Madrid: su debut, lo que no sabía de Benzema...]

Sigue los temas que te interesan