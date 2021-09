Camavinga se abre sobre su fichaje por el Real Madrid: su debut, lo que no sabía de Benzema...

Eduardo Camavinga ha caído de pie en el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu. Debutó con gol contra el Celta de Vigo y fue ovacionado contra el Mallorca, ¿qué más se puede pedir? La realidad es que el chico, con solo 18 años, está haciendo un papel muy serio como futbolista blanco y en su país no pierden la pista de su evolución.

Téléfoot ha entrevistado a Camavinga. En su primera entrevista en un medio de comunicación tras su fichaje por el Real Madrid, el centrocampista habla sobre la llamada del club de las 13 Copas de Europa y da varias claves de sus primeras semanas en la entidad, como el vínculo que le une ya a Karim Benzema.

El interés del Madrid

"En cuanto vi que el Real Madrid estaba siguiéndome y estaba dispuesto a hacer una oferta para ficharme, no lo dudé ni un segundo. Son cosas de las que no puedes dudar".

"Como en mi familia siempre hemos sufrido y hemos tenido problemas, nos hizo mucha ilusión y estábamos muy contentos de que el Real Madrid quisiera ficharme, pero no nos lo creíamos del todo porque siempre puede surgir un imprevisto".

Eduardo Camavinga, en un calentamiento con el Real Madrid AFP / Europa Press

Debut con gol

"La verdad es que no pensaba marcar en mi primer partido. En el terreno de juego quiero ayudar en el equipo. No estaba directamente involucrado si ves el gol, estaba a la derecha y aproveché que me vino el rechace para marcar gol. De hecho, al principio no lo celebré. Miré al árbitro y luego ya me vuelvo loco".

Salir del Rennes

"El Rennes es el equipo de mi corazón, veo sus partidos de la Ligue 1. Sí, es cierto que podría haberme quedado en el Rennes, pero estarán en mi corazón para siempre y nunca les olvidaré. Volveré al estadio para ver a mis amigos pronto".

Los primeros días

"La calidad técnica que tienen los jugadores y la intensidad de los entrenamientos es lo que más me ha marcado en el Real Madrid. Cuando llegué el primer día, estaba cansado tras acabar el primer entrenamiento, pero me he ido acostumbrando. Tal vez lo más duro está siendo el idioma, porque me gusta mucho reírme con los demás y gastar bromas y no controlo todavía muy bien el español...".

El rol de Benzema

"Benzema es el líder del vestuario. Hablamos mucho y yo no lo sabía, pero es una persona muy divertida. Te ríes mucho con él. Lleva a todo el grupo, ayuda a que haya buen ambiente y lo lidera".

Volver a la selección

"Estoy en el mejor club del mundo, así que eso ayudará a intentar llegar a la selección francesa. Participar en el Mundial de 2022 es un objetivo. Tengo que hacer buenos partidos aquí, porque las actuaciones con el Real Madrid son las que me harán volver a la selección francesa".

