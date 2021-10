La Serie A se fija en el Real Madrid: la opción de salida de Luka Jovic en enero

El futuro de Luka Jovic puede estar lejos del Real Madrid. El delantero centro no está contando demasiado para Carlo Ancelotti en el inicio de temporada y el interés en su incorporación comienza a brotar en Italia. La Fiorentina, que perderá a su estrella Vlahovic tarde o temprano, ya se está preparando para tener la delantera reforzada ante una perdida de tal magnitud.

Jovic, que no es un jugador intocable para el Real Madrid, encaja en el perfil del conjunto italiano. Así lo publica el periódico transalpino de La Nazione, que indica además que Jovic está en la misma lista de objetivos junto a otros nombres como Belotti o el también madridista Borja Mayoral. El fichaje primordial de la Fiorentina es el de Belotti, con quien ya ha mantenido algún acercamiento y que podría adquirir por 30 millones de euros. Sin embargo, la opción de reforzarse con Luka Jovic también está abierta.

El delantero serbio ya salió cedido del Real Madrid al Eintracht ante la falta de minutos con Zinedine Zidane. Y esta temporada, aunque se quedara por la falta de ofertas convincentes, no está pudiendo disfrutar de demasiados minutos. El buen momento de forma de Karim Benzema, la explosión de Vinicius, y la aportación de Eden Hazard o Rodrygo han complicado demasiado su inclusión en el esquema de Ancelotti.

Jovic, dada la situación en el Real Madrid, solo ha podido acumular 84 minutos en lo que va de temporada. El atacante ha tenido presencia en un total de seis partidos, pero el en el que más ha jugado solo ha llegado a los 24. Fue, además, en la última jornada de Champions League contra el Sheriff donde el Real Madrid debía buscar la remontada y victoria en el Santiago Bernabéu.

La opción de Italia, por lo tanto, cobra opciones. La Fiorentina analiza cada delantero y Jovic podría marcharse en invierno en calidad de cedido. Su futuro en el Real Madrid no es sencillo y, salvo cambio en su rendimiento, será complicado que pueda hacerse con un hueco en el conjunto merengue. Más todavía si la próxima temporada el Real Madrid consigue hacerse con fichajes como los de Kylian Mbappé o Erling Haaland.

El caso de Mayoral

El delantero todavía pertenece al Real Madrid. Sin embargo, al igual que Jovic, no tiene espacio en el conjunto merengue. Por ello, la entidad firmó una cesión de dos temporadas a la Roma con opción a compra. Los italianos no decidieron tras el primer año cerrar su incorporación definitiva y será a final de esta campaña cuando tengan que confirmar si se quedan o no al canterano.

Mayoral apenas ha podido pisar el césped en cuatro ocasiones esta temporada. La llegada de Mourinho al banquillo ha cambiado la jerarquía de los jugadores y en su caso a peor. Los tres últimos partidos de la Serie A los ha visto desde el banquillo y sin ningún minuto, por lo que la mejor manera de repetir los 47 partidos de la 2020/2021 podría ser salir a la Fiorentina.

