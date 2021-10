Haaland pone fecha para decidir su futuro: cuenta atrás para Real Madrid y PSG

En Alemania todos se preguntan qué va a pasar con Erling Haaland a partir del próximo verano. El delantero del Borussia Dortmund es una de las joyas más codiciadas del mercado y detrás tiene a clubes tan grandes como el Real Madrid, quien también está detrás de Kylian Mbappé. De hecho, otro rumor que ha saltado es que el PSG, si pierde a su delantero, lanzará sus redes a por el noruego.

El culebrón está servido, más aún teniendo en cuenta que Mino Raiola es su agente y este es el ambiente en el que mejor se maneja. El Dortmund queda en un segundo plano y es que haber retenido a Haaland el pasado verano ya supuso demasiado esfuerzo y lo aplabrado era que en 2022 no se pondrían trabas a su salida.

¿Dónde irá Haaland? Es la gran pregunta para la que, ahora mismo, ni él tendría una respuesta. Al menos, eso es lo que ha señalado el periodista Fabrizio Romano en su podcast Here We Go. El italiano, que ha confirmado en otras ocasiones la atracción que el noruego siente por el Real Madrid, asegura que no habrá una decisión por su parte hasta estar muy avanzada la temporada.

Fabrizio Romano apunta "hasta marzo o abril" para que Haaland tome una decisión una vez sepa "cuál es el mejor proyecto para él". Por tanto, Erling tendrá que ir estudiando las diferentes propuestas que le lleguen durante los próximos meses. Tiene tiempo por delante y seguro que estará pendiente de lo que ocurra con Mbappé y si este finalmente da el salto al Real Madrid en verano. En caso del francés, en enero se sabrá más.

Mbappé y Haaland, juntos

El Madrid sueña con juntar a Mbappé y Haaland en su equipo de cara a la próxima temporada. Son los dos futbolistas llamados a dominar el fútbol europeo durante la siguiente década y Florentino Pérez tiene el sueño de juntarlos y estrenar a lo grande el nuevo Santiago Bernabéu.

De momento, lo de Mbappé se retomará en enero aunque las palabras del jugador invitan al optimismo. Lo suyo con el PSG parece lejos de arreglarse, en propias palabras de Kylia, y el Madrid sigue siendo su gran opción para cambiar de aires. Con Haaland va para más largo, pero el deseo del jugador también podría prevalecer y los reportes apuntan a que no es otro que vestir de blanco.

