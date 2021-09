Se activa la cuenta atrás por Mbappé: tres meses entre la presión del PSG y el sueño del Real Madrid

Quedan exactamente tres meses para que Kylian Mbappé sea libre para negociar su futuro con cualquier club. 92 días en los que el PSG todavía tiene la oportunidad de convencer al delantero a golpe de talonario para su renovación. A la espera se mantiene un Real Madrid que ya intentó su fichaje el pasado verano.

La cuenta atrás ha comenzado. El último capítulo del culebrón lo tiene en su mano Mbappé. Él es el que escribirá el desenlace de la historia que lleva años copando las miradas de los aficionados. Su contrato con la entidad parisina finaliza el próximo mes de junio por lo que si se niega a renovar, el 1 de enero de 2022 será libre para negociar su futuro con cualquier club.

Esto es algo que quiere evitar a toda costa el Paris Saint-Germain. Desde el conjunto galo siguen forzando al jugador ante su afición. Una maniobra que no gustó al delantero en el pasado y que tampoco lo hace ahora. En especial son Leonardo y Al-Khelaifi los que pululan alrededor del futbolista en momentos puntuales para sacarle un abrazo o un gesto cómplice.

En las altas esferas del club quieren hacer ver que no hay ningún problema. Que todo va bien. En las redes sociales presumen de tridente y, en especial, después de lo sucedido con Neymar quieren hacer un blanqueamiento del momento que vive el vestuario.

Fue la semana pasada cuando Mbappé estalló en el banquillo porque Neymar, según él, no le pasaba. Un partido después, ambos se hicieron una foto junto a Messi. Pero no hay ningún misterio en el trasfondo. Si por algo se ha caracterizado Kylian en este nuevo curso es por presumir de un vínculo en el vestuario y este no es el que mantiene con ninguno de los ex del Barcelona, sino con Achraf.

Precisamente, el internacional marroquí es canterano del Real Madrid. Fue en la casa blanca donde dio sus primeros pasos como futbolista y es ahí donde quiere volver algún día. Así lo ha confesado gente que le conoce bien, como es su propio representante.

El momento de la verdad está a punto de llegar. Tres meses en los que Mbappé debe decir 'no' a la renovación por el PSG si quiere jugar en el Real Madrid. Algunos medios hablan de una cláusula para dejarle irse después de firmar su prolongación de contrato. Eso sí, más allá de la 2022/2023. Pero ya una vez le prometieron que llegado el momento no le impedirían la salida y este verano le cerraron en la jaula de oro.

El delantero ha rechazado ya en varias ocasiones las importantes ofertas que desde el Parque de los Príncipes le han puesto sobre la mesa. De hecho, la última ascendió hasta los 45 millones de euros netos por temporada, un sueldo que le colocaría como el futbolista mejor pagado del mundo. Y aun así dijo 'no'.

Un 'no' que va de la mano con cumplir su gran sueño: jugar en el Real Madrid. Esto es algo que lleva esperando desde que era muy pequeño y ahora está en su mano conseguirlo. En el Real Madrid le esperan. Prima de fichaje y sueldo galáctico para continuar construyendo el proyecto de futuro con él a la cabeza. Kylian cuenta los días para que eso pase.

