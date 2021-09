Mbappé, sin vuelta atrás: su decisión de jugar en el Real Madrid pone al PSG contra las cuerdas

Kylian Mbappé tiene decidido jugar en el Real Madrid. Lo tenía también durante el verano y el PSG siempre fue consciente de ello. No salió (mejor dicho, no le dejaron salir) y él lo aceptó sin protestar en público por una simple razón: en un año podría irse gratis y, por ende, firmar un mejor contrato con el club de sus sueños. En el Parque de los Príncipes perdieron el control el 1 de septiembre y ahora pasa factura.

Uno está donde quiere estar y si no le dejan pues, probablemente, será difícil ser feliz. Es lo que le ocurre a Mbappé, que no ha tardado ni un mes en dar síntomas de incomodez por su situación. Su imagen en el banquillo el pasado sábado criticando a Neymar ha dado la vuelta al mundo y es una clara evidencia de que las cosas no van bien en París.

Y es que Mbappé ha quedado relegado a un segundo plano tras Neymar y Messi. Injustamente, pensará el delantero francés. Él suma cuatro goles y cuatro asistencias, mientras que Neymar solo lleva un tanto y ha dado dos pases de gol y Messi no se ha estrenado en ninguna de las dos. Mbappé, al que sus gestos le llevan delatando desde antes de la polémica, se siente desplazado.

El enfado de Mbappé con Neymar

Y ¿ahora qué?, dirán en el PSG. La temporada se puede hacer muy larga si los problemas persisten en torno a sus grandes figuras. No hay que olvidar tampoco del choque que hubo entre Messi y Mauricio Pochettino. Problemas en el paraíso cuando todavía quedan por delante 8-9 meses de temporada.

El papelón es para el PSG y sin tener la sartén por el mango. De momento, se siguen mandando mensajes a favor de Mbappé. Octubre se antoja como un mes clave y es que podría ser el momento en el que Leonardo y Nasser Al-Khelaïfi lanzaran su ofensiva final para intentar renovar a su estrella. A ambos se les vio intentando acercarse a Mbappé en el entrenamiento de este lunes previo al partido de Champions.

Mbappé, Leonardo y Al-Khelaifi Reuters

La sensación es de que nada ha cambiado para Mbappé. El delantero sigue sin hablar, como hizo durante todo el verano, y eso es mal síntoma para los que todavía creen que el jugador pueda renovar. Su decisión está tomada desde hace tiempo y el tiempo va pasando hasta un desenlace que cada vez es más inevitable.

¿Se apoderará el nerviosismo del ambiente en París? Lo que va en aumento es la tensión y habrá que ver cómo responde el PSG si ve que no hay vuelta atrás en el 'caso Mbappé'. Su tridente soñado ha empezado a romperse más pronto de lo que nadie pudiera haberse imaginado y cuando llegue enero podría hacerlo definitivamente si Kylian firma su marcha al Real Madrid para verano.

Pensamiento en Madrid

Las cosas en la capital de España están tranquilas. Al Real Madrid, como se vio, le hubiera gustado contar con Mbappé esta misma temporada y para ello estaba dispuesto a soltar más de 200 millones de euros. Hubiera sido también un gesto positivo hacia el PSG a sabiendas de cómo se puede acabar resolviendo esto en unos meses, pero el emir de Catar y Al-Khelaïfi se enrocaron en su postura.

Al Madrid solo le queda esperar. Sabe que Mbappé se ve de blanco y que, a fin de cuentas, en unos meses ya se podrá ver más claro su futuro. Los gestos desde París son inequívocos: las cosas fallan en el vestuario y a Kylian se le nota incómodo tras su salida frustrada. Cuestión de tiempo...

