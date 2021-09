En Italia ya abren las puertas a Asensio: los dos clubes de la Serie A interesados en su fichaje

La Cadena SER destapó el malestar de Marco Asensio por la falta de minutos que está teniendo en este inicio de temporada 2021/2022. Esto ha impactado en Italia, donde desde el medio Calciomercato.it ya han apuntado los nombres de dos de los clubes que abrirían sus puertas al español si este decidiese abandonar el Real Madrid el próximo verano.

Según el citado portal italiano, son la Juventus de Turín y el AC Milan las dos escuadras que estarían muy interesadas en hacerse con los servicios de Asensio. En la Serie A siempre tienen un ojo puesto en todo lo que pasa en La Liga y son varios los movimientos, y también rumores, que relacionan a jugadores del Real Madrid con equipos del Calcio.

Asensio continúa teniendo un buen cartel en toda Europa, pese a que no acaba de ser aquel jugador que deslumbraba al mundo antes de su grave lesión en el verano de 2019. Pese a que ya no es tan protagonista y ha dejado ser un habitual en la Selección de Luis Enrique, tiene mercado.

Eduardo Camavinga y Marco Asensio, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Además, hay otro punto importante que cabe destacar aquí. Este no es otro que la duración del actual contrato de Marco Asensio con el Real Madrid. El futbolista balear acaba su vinculación con la entidad el próximo mes de junio de 2023. Esto quiere decir que en el verano de 2022 tan solo le quedará un año para finalizar el acuerdo que le une al Santiago Bernabéu.

Así como también la última oportunidad para el club de Concha Espina de hacer caja con Asensio si es que no está en la planificación de futuro su renovación. Ya en los últimos meses, el jugador dijo 'no' a algunas propuestas, tal y como se ha confirmado. Y todo porque desde el staff madridista le aseguraron que sería importante este curso.

Ancelotti y Asensio

Esta misma semana, Carlo Ancelotti aseguraba que le gustaba que su '11' no estuviese contento con la falta de minutos: "Creo que todos los jugadores saben cómo pienso. Hacer una alineación es complicado. Asensio puede que no esté contento y esto creo que es bastante normal. Me parecería anormal que un jugador no jugase y estuviese contento. ¿Asensio no está contento? Bien. ¿Isco no está contento? Bien. ¿Jovic no está contento? Bien".

"Los jugadores que no juegan, no tienen que estar contentos. Asensio, Isco y Jovic entrenan bien. Estos tres van a tener minutos. Jovic jugó diez minutos ante el Valencia y fue importante. Isco, también y fue importante. Ambos cambiaron el partido. A mí no me gustan los jugadores que no juegan y están contentos", ha sentenciado el técnico italiano.

