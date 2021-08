5 de 25

Nombre: Nacho Fernández

Nacimiento: 18/01/1990

Dorsal: 6

Posición: Defensa

Detalles: One Man Club. El polivalente zaguero ha pasado toda su vida en el club blanco. Nunca ha vestido otra camiseta que no sea la del Real Madrid y ha sabido hacerse un sitio, ganando en importancia, hasta que esta temporada 2021/2022 es uno de los integrantes del teórico once de gala. Tiene la confianza de club, vestuario y afición, y también es uno de los favoritos del madridismo por su compromiso.