Las claves del día Mbappé: Real Madrid, PSG y la negociación más difícil

El culebrón Mbappé llega a su fin y a pesar de que muchos creen que todo está decidido, no es así. Quedan horas, queda vida y en el Real Madrid quedan esperanzas de que todo se pueda cerrar de forma satisfactoria para los blancos en una recta final de mercado de fichajes que podría ser de lo más intensa y emocionante.

En el club blanco han sabido en todo momento que sería una operación de desgaste, que de cerrarse de manera positiva, lo haría en los últimos momentos de la ventana estival de fichajes y por ello en ningún momento han perdido el rumbo ni la calma. Pero ahora, llegados a este lunes 30 de agosto, la fecha clave y límite marcada por la propia entidad de Concha Espina, quedan los últimos pasos por dar y las últimas claves por cerrar para hacer posible el sueño de todo el madridismo y del propio Kylian Mbappé.

Movimiento de fichas

El objetivo de la cúpula del Real Madrid es cerrar la contratación del jugador francés esta misma tarde con el PSG. Para ello, esperan una respuesta que todavía no se ha producido a esa mareante oferta de 170 millones de euros fijos más otros 10 en variables. Un ofrecimiento de lo más generoso teniendo en cuenta que Mbappé tiene ya menos de un año de contrato. No obstante, en el club blanco no quieren escatimar en esfuerzos porque quieren al francés ya, sin dejar pasar unos meses más.

Mbappé y Leonardo se saludan EFE

Para ello es necesario que el PSG responda a esa ofensiva blanca, ya que los galos todavía no han dado una respuesta formal ni oficial a esa oferta, algo que no ha gustado al Real Madrid y que está dejando una prueba más que clara de la falta de grandeza de un equipo sin demasiada tradición e historia y que no está acostumbrado a lidiar con este tipo de movimientos y a verse en este tipo de situaciones.

El Real Madrid espera a lo largo de este lunes esa respuesta que, a pesar de la espera, parece que va a llegar, y todo para seguir entablando unas negociaciones en las que no están descubiertas todas las cartas. Salvo que los galos den por cerradas las conversaciones y se nieguen a negociar por el jugador, el Real Madrid no ha dicho tampoco su última palabra y podría elevar su gran oferta incluso hasta los 200 millones de euros.

La vía del 2022

Sin embargo, para ello es necesario que tanto la cúpula catarí del PSG como su presidente Nasser Al-Khelaïfi se pronuncien. En caso de que la negociación no pudiera prosperar o no se diera pie a una nueva oferta, el Real Madrid lo tendría claro. Sería momento de activar la vía 2022 sin locuras y sin movimientos estridentes. La operación pasaría a nueva dimensión ya que no sería necesario mover ficha entre clubes, sino convencer a Mbappé de que no cambie su decisión.

Mbappé celebra un gol con el PSG EFE

Comenzaría una labor de apoyo y refuerzo con el jugador para que este no ceda ante las presiones que le lleguen desde Catar y desde Francia y mostrarle todo el respaldo posible para que este cumpla con su cometido, haga una gran temporada y terminar de sellar su llegada al club blanco a partir del próximo 1 de enero del nuevo año.

Hasta el momento, Kylian Mbappé no ha cambiado su postura en ningún momento. Tiene claro que quiere salir, abandonar París y ser rey en Madrid, pero no lo va a hacer a cualquier precio. No saldrá mal de su actual equipo ni llevará a cabo una política de comportamientos y actos que puedan enfrentarle a su todavía afición. Por ello, se mantiene profesional hasta el último momento a pesar de las consecuencias.

Así lo ha demostrado sin faltar a un solo entrenamiento y hasta en el que podría haber sido su último partido, donde le dio la victoria al PSG ante el Reims con un doblete en el debut de Leo Messi. Además, en sus redes sociales mostró su total implicación con el equipo galo asegurando que había sido "una noche perfecta". Un gesto que sin duda no ayuda a meter presión para facilitar su salida, pero ese es el camino elegido por un Kylian Mbappé que se siente en deuda con su club y su ciudad a pesar de su deseo de abandonar el Parque de los Príncipes.

Momentos decisivos

Las últimas horas de la operación Mbappé se presentan complicadas y tensas por ambas partes, ya que tanto Real Madrid como PSG está viviendo con mucha intensidad el momento. Diferentes agentes de prestigio están intentando colaborar para que todo se solucione de la mejor manera posible haciendo de intermediarios para que se pueda desbloquear la situación con un PSG que hasta el momento se mantiene férreo.

Nasser Al-Khelaifi y Leonardo, en la grada del Parque de los Príncipes REUTERS

El tiempo apremia y en el Real Madrid saben que este lunes es la fecha límite para cerrar un traspaso de tan grandes proporciones, ya que habría que cerrar un contrato largo, de unos 6 años, por una elevada cantidad de dinero en salario y en traspaso. Una operación que podría rondar los 400 millones de euros que también necesita sus pertinentes exámenes médicos con el jugador.

En el club blanco ya han vivido otras situaciones parecidas y por eso quieren evitar otro caso como el de David de Gea, cuyo fichaje en el que también estaba involucrado Keylor Navas no se pudo cerrar con el Manchester United por falta de tiempo. Además, Mbappé debe incorporarse en las próximas horas a la concentración de la selección francesa y quiere tener resuelto para entonces su futuro. Horas claves para lo que puede ser el gran golpe del Real Madrid con cosas importantes todavía por definirse.

