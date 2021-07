En el Manchester United rechazan hablar de Varane

El 'culebrón Varane' continúa. El futbolista acaba contrato con el Real Madrid y desde hace ya varios meses se asegura que saldrá de la casa blanca a lo largo de este verano de 2021. ¿Su destino? Un Manchester United que quiere recuperar el brillo de épocas pasadas.

No es la primera vez que el nombre de Raphaël Varane ha sido vinculado con el del Manchester United. El interés de los diablos rojos en el campeón del mundo con Francia en 2018 viene de lejos. Pero parece que esta vez sí, el sueño mancuniano se convertirá en realidad.

Al internacional francés tan solo le queda un año de contrato con el Real Madrid. De momento su renovación está muy lejos de llegar y en la casa blanca parecen destinados a venderle ya durante la presente ventana de transferencias del periodo estival.

Raphael Varane, durante un partido con el Real Madrid

La alternativa sería que cumpliese su contrato y dejarle irse libre en 2022, aunque en los últimos días parece que se han ido acelerando los movimientos para que recale en Old Trafford antes del cierre del mercado de fichajes. Es por esto por lo que le han preguntado a Solskjaer sobre este refuerzo para su plantel.

El entrenador noruego no ha querido contestar sobre Varane ante la insistencia de los medios de comunicación. "No hablo de jugadores que no pertenecen al club", señaló Ole Gunnar Solskjaer en rueda de prensa. Una coletilla habitual de los técnicos cuando se les pregunta por nombres de jugadores que son propiedad de otros equipos.

Varane guarda silencio

Hasta el momento, Varane ha guardado silencio respecto a una posible salida del Real Madrid para aterrizar en el Manchester United. Si bien es cierto que durante la Eurocopa se le preguntó sobre este posible movimiento, el central acalló cualquier tipo de rumor afirmando que tan solo hablaría de la Euro 2020 mientras durase el torneo.

Así las cosas, el final del torneo llegó para la selección de Francia, eso sí antes de lo esperado al caer en octavos, y Varane continúa disfrutando de unos días de vacaciones. Está por verse todavía si cuando le toque poner punto y final a su descanso, será para regresar a la Ciudad Real Madrid o para hacer las maletas y coger un avión dirección a Mánchester. Los próximos días pueden ser claves para conocer el desenlace de uno de los culebrones del verano.

