Comienza la cuenta atrás del Real Madrid: Varane y Bale

Se acerca el momento en el que el grupo del Real Madrid en la pretemporada se amplía. Este fin de semana se cumplen las tres semanas de la eliminación de varios internacionales que estuvieron en la Eurocopa y eso significa que en los siguientes días irán volviendo a Madrid para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. El foco está puesto en dos futbolistas: Raphaël Varane y Gareth Bale.

En concreto, aquellos jugadores que regresan son los que se eliminaron en la ronda de octavos de final de la Eurocopa: Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba y los ya citados Varane y Bale. Solo quedarían por volver Thibaut Courtois y Eden Hazard, eliminados en cuartos de la Euro, y Fede Valverde, Casemiro, Éder Militao y Vini Jr., que jugaron la Copa América, sin contar a los de los Juegos Olímpicos.

Pero de lo que más se va a hablar en los próximos días es del futuro de Varane y Bale. Cada uno bajo sus circunstancias, pero sus regresos a Valdebebas van a ser muy sonados y se robarán la atención en la actualidad blanca durante la semana que viene.

La respuesta de Varane

Varane, como ya es sabido, podría salir del Real Madrid este verano. No ha dado una respuesta a la oferta de renovación de su contrato de 2022 y el Manchester United llama a su puerta, ya que el club blanco no dejará que su central salga gratis dentro de un año. La vuelta del francés de sus vacaciones es clave, ya que será ese el momento decisivo en el que, como se prevé, diga que no va a renovar.

Falta esa charla entre Varane y el Madrid para acelerar su salida. Se espera que en los próximos días el United haga llegar a las oficinas merengues su oferta y todo podría quedar encaminado rápidamente. Dependerá de lo que ofrezcan los red devils, ya que en el club blanco tasan la salida de su jugador entre 50 y 60 millones de euros. Las incógnitas, por tanto, son si Varane volverá con todo claro y si llegará a entrenarse.

La vuelta de Bale

Respecto a Bale, en los planes del Madrid sí entraba su salida este verano. En el club saben que es crucial quitarse de encima su ficha, pero no será fácil. Por eso, cada vez parece más probable que el galés acabe quedándose una temporada más, la que le queda de contrato.

Bale tendrá una charla con Ancelotti. También está pendiente que el futbolista hable, como prometió que haría una ve concluyera su participación en la Eurocopa y todavía no ha hecho. Quizás esté esperando a la charla con el técnico italiano para conocer cuáles son sus planes para la temporada que se aproxima. En cualquier caso, ver de regreso a Bale en Valdebebas, tras su año de cesión y todo lo que pasó anteriormente, será todo un bombazo.

El Real Madrid acelera en la planificación de la próxima temporada. El siguiente en salir será Brahim Díaz, cedido dos años al Milan, y este fin de semana se jugará el segundo partido de pretemporada, este contra el Rayo. El verano blanco coge velocidad de crucero y 'Carletto' ya está deseando verse las caras con los internacionales, incluido Alaba, el que hasta ahora es el único fichaje que ha llegado.

