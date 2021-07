Ceballos quiere volver al Real Madrid: "Tengo las mismas oportunidades que con Zidane"

Dani Ceballos tiene la cabeza puesta en los Juegos Olímpicos, pero a su vez este verano es muy importante para decidir su futuro. Tras pasar dos temporadas cedido en el Arsenal por el Real Madrid, el centrocampista solo ve dos posibilidades: quedarse a las órdenes de Carlo Ancelotti o ser traspasado.

Ceballos ha hablado con Radio MARCA a poco más de una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos. El futbolista utrerano está concentrado en la cita olímpica, pero no pierde oportunidad para dejar claro que su prioridad es jugar en el Real Madrid. Lo repite en su última entrevista.

"Tengo las mismas oportunidades que cuando estaba Zidane porque va a depender de lo que yo quiera hacer y de la opinión del entrenador. Con Carletto no he tenido la oportunidad de hablar, pero cuando lo hagamos seremos muy claros tanto el uno como el otro. Mi objetivo es jugar en el Real Madrid y me quedan dos años de contrato", ha dicho.

Ceballos, en el entrenamiento de la Selección Olímpica ante Vallejo y Cucurella sefutbol.com

Si no se quedara en el Real Madrid, habría que ver qué posibilidades tendría Ceballos para la próxima temporada. Prefiere volver a jugar en La Liga: "Tengo mucho cariño a todos los aficionados del Arsenal, ha sido una experiencia inolvidable. He estado en una liga muchísimo más competitiva y física, pero para mí es mejor LaLiga, es un ritmo más lento, con más posesión y más creatividad. Me puedo adaptar a Inglaterra porque tengo piernas, pero es un ida y vuelta constante, por eso me viene mejor la liga española".

Su Betis

Una de esas opciones en España podría ser el Betis, el club en el que se formó y debutó en Primera. Sin embargo, todavía algunos no perdonan que saliera rumbo al Real Madrid: "Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo".

Y sobre su beticismo añadió: "Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis. En Inglaterra me he visto todos sus partidos y si coincidían con los míos me los grababa para verlos luego. Me encanta ver a jugadores como Juan Miranda que salen de la cantera y tienen una proyección como la mía. ¿Qué te podría decir del Betis? Que les debo todo y que mi cariño es único".

[Más información: Asensio, Ceballos y Vallejo, ante su prueba de fuego: los Juegos en clave Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan