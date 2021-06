Mourinho se sincera: la oferta "loca" que recibió cuando entrenaba al Real Madrid

Jose Mourinho se prepara para su nuevo reto en los banquillos, que es dirigir la Roma. El técnico portugués vuelve a Italia, pero antes va a seguir de cerca la Eurocopa y un verano entero lleno de deporte. The Special One visitó a James Corden, la estrella de la televisión británica, y contó cosas que hasta ahora no se conocían de él.

Por ejemplo, a Mourinho le preguntaron sobre la oferta "más loca" que había recibido: "Cuando estaba en el Real Madrid, me ofrecieron dirigir a Portugal. Fue una oferta loca por un trabajo a tiempo parcial. También me ofrecieron entrenar a Inglaterra cuando dejé el Chelsea, pero me di cuenta de que era demasiado pronto. Es el tipo de trabajo que creo que disfrutaré más adelante", contó.

Sorprendió al matizar los títulos que ha ganado: "Gané 25 títulos y medio. La mitad es la final que no jugué con el Tottenham. Me decepcionó no jugarla. Tener la oportunidad de ganar un trofeo con un club que no tiene muchos, era un sueño", respondió. Y no es el único 'borrón' que tiene en su carrera:

"¿Conoces mi historial de penaltis? Perdí dos semifinales de la Champions League por penaltis. Cuando confío a los jugadores mis sentimientos, no funciona. Por ejemplo, en el Chelsea-Liverpool, uno de los jugadores no estaba en la lista. Vino a mí en medio de Anfield y me dijo: ¿Soy el primero o el quinto? Le dije: eres el sexto o el séptimo".

José Mourinho, durante un partido de la Champions League REUTERS

Sobre la Eurocopa tiene clara cuál es su favorita: "Inglaterra puede ganar la Eurocopa, pero veo que Francia tiene una plantilla increíble. Aparte de eso, no veo un equipo que sea mejor que los demás", dijo.

Pero no es solo la Eurocopa lo que le llama la atención del calendario deportivo del verano: "Soy un tipo muy complicado. Estoy totalmente absorto en los deportes. Seré adicto a los Juegos Olímpicos. Soy adicto a la F1, soy adicto al tenis. Hay un deporte que todavía no entiendo, el cricket. Cuando trabajaba para Sir Bobby Robson, no podía entender cuánto amaba ese deporte, porque yo no lo entendía".

Los gustos de Mou

Por último, dejó varios detalles que no se conocían de él: "Mi comida favorita es la carne a pesar de que soy de un pueblo de pescadores. Mis cantantes favoritos son Bryan Adams, Bruce Springsteen y U2. ¿La ciudad que amo? Setúbal, mi ciudad".