Nacho cambia su estatus en el Real Madrid: de transferible a intocable para la 2021/2022

El Real Madrid ha acabado en blanco la temporada. Ni Copa del Rey ni Liga y tampoco la Champions League. Pero lo cierto es que el sentimiento no es de decepción, sino de que en una temporada muy complicada por las lesiones (más de 60) y por las bajas debido a la Covid-19, el equipo ha dado la cara, luchando por La Liga hasta la última jornada y quedando eliminados de la máxima competición continental en semifinales.

En una campaña difícil para todos, uno de los futbolistas más destacados en el conjunto merengue ha sido Nacho Fernández. El canterano comenzó la temporada en el puesto de cuarto central, pero las circunstancias le han llevado a ser uno de los seguros en el once titular durante la recta final del curso, formando, además, una genial pareja junto a Militao.

No hace mucho, Nacho era uno de los nombres que se colocaba entre los transferibles de cara a la ventana de transferencias del periodo estival. Sin embargo, sus actuaciones han confirmado que no solo es un jugador para tener en cuenta como posible comodín y como rescate ante las bajas, sino como un futbolista más que capacitado para vestir la elástica blanca en las noches de gala.

Nacho Fernández, con el balón Reuters

El canterano fue suplente en los tres primeros partidos de La Liga, sin ir más lejos, y ha acabado siendo titular innegociable en los últimos 16 de 18, faltó solo en el último duelo ante el Villarreal y el que se perdió por cumplir ciclo de amonestaciones contra el Getafe, en el resto de enfrentamientos, el polivalente zaguero ha completado la totalidad de los minutos.

Esto ha llevado a que no haya dudas sobre su continuidad en el Real Madrid. Al jugador todavía le resta una temporada más de contrato con la entidad merengue. El acuerdo entre Nacho y el club de Concha Espina finaliza en junio de 2022 y, por el momento, no hay dudas sobre que seguirá defendiendo el escudo madridista el curso que viene.

Giro de 180º

No hay que remontarse mucho para recordar aquellos rumores que colocaban al futbolista en la órbita de varios clubes de la Serie A. En especial fue la Roma el que más fuerza hizo en el intento de hacerse con sus servicios. Sin embargo, Nacho siempre ha apostado muy fuerte por el equipo de su corazón y ahora nadie duda en el club de que debe continuar.

Así las cosas, Nacho es uno de los defensas que tienen una plaza asegurada en el Real Madrid 2021/2022. Otro es Militao, poniéndose en duda si Sergio Ramos o Varane completarán la zaga o uno o los dos acabarán abandonando el Santiago Bernabéu durante el próximo mercado de fichajes. Mientras que en el capítulo de incorporaciones, se espera la confirmación de la llegada de Alaba.

Nacho Fernández, durante un entrenamiento del Real Madrid

Precisamente, el propio Nacho dejó claro hace algunas semanas que no concebía su futuro sin el Madrid: "No concibo una vida sin estar en este club. Tanto mi familia como yo creemos que el Real Madrid nos lo ha dado todo desde que éramos chiquititos. Cumplir el sueño de poder estar en el primer equipo es algo que siempre había deseado. Ahora que sigo aquí, cumplo mi sueño cada día que pasa y cada partido que juego". Todo un 'One Club Man' para el Real.

