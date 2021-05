Allegri estudia tres propuestas para volver a entrenar: "Todavía no ha decidido su futuro"

El Real Madrid no es el único club en el que podría acabar Massimiliano Allegri. El técnico italiano, alejado de los banquillos desde hace prácticamente dos años, tiene decidido volver a entrenar y ofertas no le faltan. Tras las dudas sobre el futuro de Zidane, Allegri se ha postulado como una de las opciones para tomar las riendas del Real Madrid. Sin embargo, su entorno más cercano reconoce que tiene varias ofertas sobre la mesa y que aún no ha tomado ninguna decisión. El Nápoles es un destino factible y le permitiría seguir en Italia.

"Hablé con él, todavía no ha decidido su futuro", ha reconocido Luca Salvetti, alcalde de Livorno y cercano a Allegri, en declaraciones para Kiss Kiss Napoli TV. "Hace poco hablé con Allegri y me dijo que se siente halagado por la elección del Nápoles, pero también me dijo que está evaluando 2 o 3 propuestas", ha desvelado. Y es que el conjunto napolitano es una de las entidades que más está apretando por su incorporación al banquillo.

"Allegri podría darle al Nápoles esa pizca de concreción que quizás le faltaba este año", ha subrayado. Sin embargo, la respuesta más importante es que Allegri tiene varias ofertas oficiales y que aún no ha decidido dónde iniciar un nuevo proyecto. La posibilidad del Real Madrid, que baraja su fichaje si Zidane abandona el banquillo, sigue estando abierta.

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, en rueda de prensa Juventus CF

Pese a que Allegri es uno de los nombres que manejan en las altas esferas merengues, tal y como publicó EL BERNABÉU, no se ha realizado ninguna oferta oficial al entrenador. El Real Madrid desmintió las informaciones publicadas en Italia y Allegri sigue siendo una opción más al banquillo, pero sin oferta alguna del club capitalino. El veterano técnico y Raúl son los dos sucesores con más peso para ocupar el puesto de Zinedine Zidane.

La situación de Zidane

El técnico francés dirigirá el duelo ante el Villarreal en la última jornada de La Liga. Zidane, hasta entonces, no realizará ninguna declaración pública concretando su futuro. Así lo viene expresando en los últimos días y cumplirá su palabra hasta que finalice la jornada liguera, donde el Real Madrid puede proclamarse campeón o, por el contrario, quedar en la segunda posición de la clasificación liguera.

La intención de Zizou es abandonar el equipo blanco, tal y como publicó EL BERNABÉU. Sin embargo, hasta que el entrenador no haga oficial su decisión, sigue siendo máximo responsable del banquillo merengue. En caso de que se acabe marchando, las opciones más factibles para la entidad son la del propio Allegri y la de Raúl González Blanco, que supondría mantener el perfil de exjugador respetado en el banquillo.

Mientras tanto, los clubes interesados en hacerse con el francés siguen metiendo presión. La Juventus de Turín, sin ir más lejos, todavía está soñando con hacerse con sus servicios y más tras los malos resultados cosechados con Pirlo al frente. Y no hay que olvidar que la selección de Francia ya barajó su incorporación, aunque esta debería producirse después de la Eurocopa y con la dimisión previa de Deschamps.

