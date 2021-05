Rodrygo: "Pelearemos hasta el final y creo que podemos ganar La Liga"

Rodrygo Goes fue uno de los goleadores del Real Madrid en la victoria ante el Granada. Un triunfo que deja al conjunto blanco vivo en la pelea por el título de Liga. Y es que el Atlético consiguió tres nuevos puntos frente a la Real Sociedad y cantar el alirón es prácticamente cosa de dos, de los dos eternos rivales de la capital.

Después del partido hablaron tres protagonistas por parte del conjunto merengue. Uno de ellos fue un Courtois que se mostró enfadado por la última ocasión que concedió su equipo: "No podemos tener tantas pérdidas, eso no puede pasar. No podemos relajarnos, perder tantos balones y que tengan tantas contras".

Por su parte, Zidane se mostró muy orgullo de sus jugadores en rueda de prensa: "De la victoria me ha gustado todo. Ha sido un partido muy completo. Con el 1-2 no bajamos la intensidad e hicimos dos goles pronto. Luego Thibaut sí que ha hecho dos buenas paradas, pero bueno, como siempre -risas-. Creo que ha sido una buena victoria ante un equipo complicado, porque el Granada ha hecho una gran temporada".

El siguiente en hablar ante los medios fue Rodrygo. Ante el micrófono de Realmadrid TV, el joven futbolista dio sus primeras impresiones tras ganar: "La verdad es que estoy muy contento por la victoria, que era lo más importante para el equipo. ¿El gol? Marvin peleó el balón con su lateral izquierdo, yo seguí la jugada, me dio la asistencia y chuté. Gol".

El brasileño también habló sobre lo que les pide Zidane antes de cada partido: "El míster siempre nos pide esto, desde el principio de la temporada, que tenemos que salir fuertes para ganar el partido lo antes posible. Luego mostramos el resultado que queríamos".

Equipo de jóvenes y veteranos, como dicta la tradición y sobre ello se le preguntó al jugador: "Es muy importante porque los que tienen más experiencia nos dan mucha confianza. Siempre nos dan confianza y juntamos la experiencia de ellos con nuestra juventud. Eso es bueno para nuestro equipo".

A por La Liga

Lo que quiso dejar claro Rodrygo Goes es que en el vestuario se siente la fuerza para luchar hasta el último suspiro por La Liga: Tenemos mucha fuerza. El año pasado fue así también. Hasta la última jugada estuvimos peleando y luchando por el título y este año no va a ser diferente. Pelearemos hasta el final y creo que podemos ganar".

[Más información - Marvin Park, lesionado en el muslo: se quedó en el vestuario al descanso]